Comment apprendre la langue des signes avec une formation ?

Quelle langue parle-t-on le plus dans le monde ? À cette question, vous risquez bien de répondre l’anglais, parlé par environ 1, 348 milliards de personnes à travers le monde. Vous avez raison, mais il est une autre langue, très utilisée dans le monde entier, qui a la particularité d’être universelle. C’est évidemment de la Langue des Signes Française (LSF) que nous souhaitons vous parler. En parlant cette langue, il est possible d’être compris par une personne qui ne parle pas le même langage oral. LSF est une langue visuelle et gestuelle qui peut être utilisée et comprise par les personnes sourdes de différents pays. Elle n’est pas liée à une seule culture ou à une région géographique spécifique, c’est la raison pour laquelle elle est universelle.

Pourquoi est-il intéressant pour un entendant d’apprendre la LSF ?

Étudier la LSF présente de nombreux avantages pour les personnes entendantes. Cela permet aux entendants de communiquer avec les personnes sourdes, pour lesquels cette langue est naturelle. Ils ne peuvent évidemment pas communiquer autrement que par des signes. Cela favorise l’inclusion sociale et crée des liens plus forts entre les personnes sourdes et entendantes. De votre côté, apprendre la langue des signes grâce à une formation, c’est aussi vous ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. De nombreux emplois sont directement liés à la communauté sourde, tels que l’enseignement, l’interprétation, le travail social, la santé, etc. En ayant la capacité de communiquer en LSF, vous pouvez vous positionner comme un professionnel polyvalent et recherché dans ces domaines.

Apprendre la LSF c’est aussi « entrer dans le monde du silence »

La culture et les valeurs de la communauté sourde sont différentes de celles des entendants. Prenons l’exemple d’un domaine artistique peu connu : « le théâtre sourd ». Sur le site Wikipédia, nous apprenons qu’il s’agit d’un mouvement artistique qui trouve ses origines au XIXᵉ siècle et qui s’est surtout développé au cours de la deuxième moitié du XXᵉ siècle. Il se caractérise par l’utilisation de la langue des signes et/ou du mime dans les représentations théâtrales, créées pour et/ou par des personnes sourdes. Citons, par exemple, la merveilleuse Emmanuelle Laborit, qui a joué dans de nombreux films tous en émotions, et en sensibilité. L’art ne se destine pas exclusivement aux entendants, et ce théâtre sourd mérite vraiment le détour, car il se joue en finesse et en gestes bien sûr !

Et, en plus, apprendre la LSF, c’est bon pour le cerveau !

L’apprentissage de nouvelles langues, y compris la LSF, favorise le développement des compétences cognitives. Il stimule la mémoire, la concentration, la flexibilité mentale et la créativité, améliorant ainsi les capacités de communication globales et renforçant l’agilité mentale. Lorsque nous apprenons une langue, notre cerveau active deux zones principales : l’aire de Broca, qui gère la production et l’expression du langage, et l’aire de Wernicke, qui est responsable de la compréhension. Des études scientifiques suggèrent que l’apprentissage d’une langue, qu’elle soit orale ou gestuelle, peut augmenter la taille du cerveau en créant de nouvelles zones. En différenciant des sons ou des gestes inconnus, notre cerveau se développe et s’agrandit. Alors c’est parti, il ne vous reste plus qu’à vous plonger dans le monde fascinant de la LSF.