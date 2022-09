Passatempo Libras : Nestlé invente les biscuits pour apprendre l’alphabet dans la Langue des Signes

Alors qu’il était récemment question d’étudier la Langue des Signes dans l’enseignement secondaire en France, l’inclusion des personnes malentendantes ou sourdes est un sujet de préoccupation pour bon nombre de personnes. Que nous soyons nous-même (ou un de nos proches) concerné par un déficience auditive, ou que nous ayons juste le désir de pouvoir communiquer avec tout le monde, sans barrière, nous avons probablement tous été confronté au moins une fois au problème de communication avec des personnes qui ne parlent que la Langue des Signes. Deuxième langue la plus parlée au Brésil, Nestlé a pris la question au sérieux et a décidé de lancer une campagne au travers de petits biscuits tout à fait uniques … Présentation.

Passatempo, l’alphabet à croquer

Nestlé innove et fait par la même occasion un joli coup marketing puisque la langue des signes est la deuxième langue la plus pratiquée au Brésil. En commercialisant ces biscuits, la marque s’assure de toucher un large public, et de faire plaisir aux petits comme aux grands tout en leur permettant de rendre l’heure du gouter ludique et d’en faire un moment d’apprentissage. Les parents sont rarement contre ! Ces petits biscuits se présentent sous une forme rectangulaire, et sur chacun d’eux, on trouve une lettre et un schéma très simple d’une main effectuant le signe de la lettre correspondant. On imagine ces biscuits délicieux; il n’en faut surement pas bien plus pour convaincre de mettre le paquet dans le chariot !

Un site Web pour apprendre la langue

Depuis fin août, on peut trouver dans tous les supermarchés du Brésil ces paquets de biscuits vendus par lot de 15 petits gâteaux. En parallèle, le géant Nestlé, qui s’est payé les services de l’agence Publicis Brasil pour cette campagne, a également développé un site Internet sur lequel il est possible d’apprendre la langue des signes, notamment avec des jeux éducatifs. A noter que ce site Web a été développé par des employés présentant eux-mêmes des problèmes auditifs. On peut dire qu’avec cette campagne, c’est un sans faute pour cette marque connue et appréciée partout dans le monde !

“Estampiller Libras sur nos cookies est une opportunité de donner de la visibilité à la langue, qui est la deuxième langue officielle du Brésil, et de renforcer des valeurs fondamentales telles que l’inclusion et l’empathie avec les autres. C’est aussi un hommage à nos collaborateurs qui utilisent ce langage au quotidien“, explique Leandro Cervi, Directeur des Cookies chez Nestlé.

D’autres initiatives en faveur de l’inclusion

Les dirigeants de Nestlé ne sont pas les seuls à s’intéresser à ce sujet; il existe à travers le monde nombre d’innovations pensées pour améliorer le quotidien des personnes souffrant de déficience auditive, ou pour favoriser les interactions et la communications entre les malentendants et les autres. Nous avons déjà notamment parlé de StorySign, une application qui permet de traduire un livre papier en langue des signes. Cette application, gratuite, pourrait permettre de faciliter la vie des millions d’enfants malentendants et sourds à travers le monde. Ou encore de ces gants au look futuriste, qui permettent de traduire les signes en messages vocaux, facilitant ainsi la communication dans le “sens inverse”. Cette initiative ne peut qu’être saluée puisqu’elle permet de rendre la langue des signes plus visibles, et les personnes qui la pratiquent également. Même si cela reste du marketing, cette édition limitée de biscuits pas comme les autres devient un outil d’apprentissage ludique, qui permet de faciliter les échanges entre tous, et donc, de favoriser l’inclusion. Nous, on est pour !