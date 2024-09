Comment fabriquer un panneau solaire soi-même, facilement et rapidement ?

Ah les factures d’électricité ! Nous sommes nombreux à redouter la douloureuse, et à attendre, angoissés, le verdict annuel. Personnellement, cela fait deux fois en quelques mois qu’EDF m’indique qu’il me faut augmenter mes mensualités pour couvrir ma consommation. Résultat, je passe de 77 € en février à 140 € pour septembre ! J’avoue que j’ignore à quelle sauce nous serons mangés quand le chauffage reprendra du service ! L’avenir me le dira, c’est certain. Les panneaux solaires photovoltaïques sont une solution pour économiser, mais ils coûtent relativement cher. Et, si je le construisais moi-même ? Je n’ai pas encore mis cette idée à exécution, mais apparemment, cela est possible ? Voici comment fabriquer votre panneau solaire DIY… C’est parti.

Fabriquer un panneau solaire « comme un grand » !

Attention, je ne vais pas vous expliquer que fabriquer votre panneau solaire vous permettra de supprimer votre facture d’électricité. Un panneau solaire fabriqué maison aura toujours une efficience plus faible qu’un panneau solaire installé par un professionnel, je ne vends pas du rêve, juste un petit panneau d’appoint. Pour fabriquer votre panneau solaire, il faut avant tout, réunir les composants et notamment du silicium, le matériau semi-conducteur indispensable à la fabrication. De plus, vous devrez aussi fabriquer un cadre, de préférence en aluminium, disposer d’un système de câblage pour alimenter votre abri de jardin, par exemple. Enfin, un verre de protection est indispensable comme certains outils tels que fer à souder et équipements de sécurité (gants, lunettes, etc.). Il vous faudra aussi vous armer d’une bonne dose de patience et de minutie !

Les étapes à réaliser pour fabriquer son panneau solaire

Si vous vous sentez l’âme d’un vrai bricoleur, vous pouvez, à partir de silicium, fabriquer vos cellules photovoltaïques ! Néanmoins, rassurez-vous, de petites cellules photovoltaïques existent déjà prémontées. Le plus judicieux étant d’opter pour des cellules monocristallines, pour obtenir un meilleur rendement. Certaines, comme celles-ci, vendues 8,99 € les quatre sur Amazon, sont même déjà précâblées. Une fois vos petites cellules assemblées, vous devrez les raccorder entre elles, à l’aide d’un fer à souder. Attention, chaque cellule doit parfaitement être connectée à ses « voisines » ! Enfin, vous devrez installer les cellules sur un support, non-conducteur, cela va de soi ! Le plus judicieux étant de les fixer sur plaque de contreplaqué, légère et résistante. Pour la peinture, choisissez une couleur réfléchissante : le blanc, par exemple !

On passe au câblage !

Effectuez le câblage du panneau solaire. Lors de cette étape, veillez à utiliser des diodes dont l’intensité nominale est supérieure à celle du panneau photovoltaïque. Ces diodes ont pour rôle de bloquer le retour de l’électricité vers le module solaire, un phénomène appelé courant inverse. Connectez les diodes à un bornier électrique de manière appropriée pour assurer une distribution fiable et sécurisée de l’énergie produite par le panneau solaire.

Et, on termine par la fermeture du panneau solaire

Vous avez presque terminé votre panneau solaire DIY puisque nous arrivons à la dernière étape : la fermeture. Pour ce faire, il vous suffit de disposer d’une plaque de verre, ou de plexiglas, qui viendra assurer l’étanchéité de votre construction. Enfin, armez-vous d’une cartouche de silicone pour réaliser le joint entre le coffrage du panneau et la plaque protectrice. Voilà, vous pouvez commencer à produire de l’électricité ! Et, vous ? Avez-vous déjà tenté l’expérience de la fabrication d’un panneau solaire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez