Comment isoler les murs autour d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés ?

Comme des millions de Français, vous avez peut-être choisi le poêle à bois pour passer l’hiver au chaud ! Pour le moment, le bois reste le moins cher des combustibles, même s’il a quelque peu augmenté. Il n’atteint pas des sommes faramineuses et reste l’un des plus écologiques. Votre poêle à bois trône dans le salon et vous vous interrogez probablement sur la manière dont les murs qui l’entourent reflètent la chaleur autour du poêle. Dans les textes, il n’y a aucune obligation à isoler les murs entourant un poêle à bois. Cependant, ces menus travaux sont plutôt conseillés et nous allons vous en expliquer les raisons. Découverte.

Pourquoi est-ce une bonne idée d’isoler les murs derrière le poêle à bois ?

L’isolation du mur (ou des murs) qui se trouve derrière votre poêle à bois peut être intéressante pour diverses raisons. La première étant de protéger votre habitation du risque d’incendie. Le papier-peint ou la peinture sont des matières inflammables, qui soumises aux très fortes températures émises par la fonte de votre poêle, peuvent provoquer un incendie. La seconde raison étant d’éviter les déperditions de chaleur et, par conséquent, d’économiser. La matière choisie pour isoler votre mur sera réflectrice de chaleur et la renverra donc vers le centre de la pièce. À quoi bon chauffer les murs ? Enfin, sur des murs bruts, l’isolation du mur évite l’apparition de fissures ainsi que les dépôts qui seraient issus de la combustion. L’aspect esthétique est aussi à considérer, car l’isolation du mur de derrière peut aussi permettre d’ajouter une touche décorative à votre poêle à bois.

Quelles sont les normes à respecter pour isoler ce type de mur ?

La norme NF DTU 24.1 P1/A1 établit les conditions d’installation des poêles à bois, spécifiant que la distance réglementaire entre le poêle et le mur doit être équivalente à trois fois le diamètre du tuyau de raccordement. Pour garantir la sécurité de l’installation d’un poêle à bois dans une maison, d’autres recommandations doivent être suivies. Si le sol est composé d’un matériau combustible, tel qu’un plancher en bois, vous devrez placer une plaque de protection sous le poêle pour éviter tout risque d’incendie. Vous avez le choix entre une plaque en acier, en verre, en inox ou du carrelage pour cette protection. La surface de protection doit dépasser le poêle d’au moins 15 cm de chaque côté et de 30 cm vers l’avant.

Quels matériaux choisir pour ce type d’isolation ?

Nous vous parlerons dans un paragraphe dédié de la fibre de céramique, un matériau innovant qui permet une très bonne isolation. Toutefois, vous pouvez aussi choisir entre deux matériaux plus traditionnels :

Les briquettes en terre cuite ou les briques réfractaires qui agissent comme un véritable bouclier thermique autour de votre poêle à bois. Cette solution de parement protège vos murs, emmagasine la chaleur et la diffuse lentement grâce à sa capacité d’inertie.

La plaque de protection murale fabriquée en acier, en inox ou en béton cellulaire, cette épaisseur est fixée au mur derrière votre poêle à bois. Vous pouvez la compléter avec un isolant thermique (généralement de la laine de roche) pour une conservation accrue de la chaleur.

Le choix de l’isolant en fibre de céramique : simple et pas cher

La fibre de céramique, réputée pour sa résistance thermique, est largement employée dans divers secteurs tels que l’aérospatiale, l’aviation, le nucléaire et l’industrie verrière. Notamment utilisée dans la couverture isolante Goonsds, cette fibre réfractaire peut résister à des températures élevées allant de 950 à 1 260 °C, assurant une protection maximale des parois adjacentes aux poêles à bois. Avec une faible conductivité thermique, une résistance aux vibrations mécaniques et une feuille d’aluminium étanche, cette couverture isolante ne surcharge ni les murs ni le sol en raison de son poids léger.

Classée A1 selon l'Euroclasse, cette protection anti-feu garantit un coefficient d'isolation de 0,45 W/m.K. L'installation nécessite des précautions telles que le port de gants et d'un masque, bien que le produit soit non toxique, provoquant éventuellement de légères démangeaisons au contact de la peau.