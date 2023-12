En hiver, nous rallumons notre chauffage, ce qui induit forcément des risques de brûlures chez les enfants ou chez les animaux de compagnie. Selon une étude menée en 2012, par l’Institut de Veille Sanitaire, sur 179 brûlures recensées, 22 brûlures (12 % environ) ont eu pour origine un appareil de chauffage et 61 % des enfants touchés ont un âge compris entre 6 et 36 mois. Les principales brûlures se trouvent sur les mains et les principaux coupables sont les portes de four et de poêle à bois, les inserts et les radiateurs. Pour protéger vos enfants, mais également vos chiens qui adorent se coller contre les poêles, vous devez envisager l’installation d’une barrière de sécurité. Découvrez comment la barrière TecTake vendue au prix de 69,99 € peut vous éviter un passage aux urgences le soir du réveillon !

Présentation de la barrière TecTake

La barrière TecTake mesure 2,89 m de longueur et 0,71 m de hauteur, elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent protéger leurs enfants ou leurs animaux des dangers du poêle ou de l’insert. Elle peut être utilisée comme barrière d’escalier pour enfants, comme protection pour le poêle à bois ou même comme barrière de sécurité pour les chiens. Cette barrière extensible s’ajuste et convient parfaitement comme pare-feu et barrière pour la cheminée ou même comme protection pour les enfants près du poêle à bois. De plus, elle peut aussi se transformer en parc intérieur pour chiens ou en parc pour enfants. Conçue pour un montage simple avec une fixation murale incluse, cette barrière élimine les traces indésirables et se nettoie facilement.

Que dit la réglementation à ce sujet ?

Aucune loi n’encadre les dangers de ces appareils dans un lieu privé. Cependant, l’article 21 de l’arrêté du 4 juin 1982 relatif aux établissements recevant du public précise que les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne devront pas être directement accessibles, si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal. Attention, même à 60 °C, un enfant ou un adulte peut se brûler. Certains vendeurs parleront de « température réflexe » en expliquant qu’à 60 °C, on ne se brûle pas, si l’on retire aussitôt la main. Pour un enfant en bas âge, cette température est pourtant déjà synonyme de brûlure au regard de la finesse de sa peau. Le podium des appareils de chauffages provoquant des brûlures chez les enfants est le suivant :

Poêles à bois : 30 %.

Radiateurs à pétrole ou à gaz : 21 %.

Radiateurs électriques : 20 %.

Autres radiateurs : 17 %.

Inserts : 12 %.

Méfiance, il est toujours très tentant de poser sa main sur une porte qui cache de magnifiques flammes. D’ailleurs, même les adultes doivent prendre garde en manipulant les portes des poêles et porter des gants adaptés.

Comment réagit-on à une brûlure ?

Dès 1947, des travaux ont été entrepris pour établir une corrélation entre la température de contact, sa durée et les dommages causés aux tissus. À partir de 44 °C, une brûlure du second degré survient après une exposition égale ou supérieure à six heures. Le seuil de douleur se situe de 47,5 °C à 48,5 °C, variant selon les individus. Ainsi, une personne peut subir une brûlure au second degré avant même de ressentir la douleur. De 44 °C à 51 °C, l’étendue des dégâts cellulaires double pour chaque degré Celsius supplémentaire.

Pour une température de 49 °C, une brûlure du second degré apparaît en 10 min d’exposition. À 50 °C, les mêmes dommages se produisent en seulement cinq minutes. À 60 °C, 4 à 5 secondes d’exposition suffisent pour provoquer une brûlure du second degré. Ce délai se réduit à une seconde à 70 °C. En sachant que la porte d’un poêle à bois peut atteindre 300 °C, on vous laisse imaginer les dégâts que cela pourrait causer. Êtes-vous déjà équipé de ce dispositif de sécurité ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

