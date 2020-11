Comment utiliser correctement le gel hydroalcoolique ?

Avant le mois de Mars, le gel hydroalcoolique était un objet, certes présent dans les établissements de soin et à disposition du public. Mais, il n’était pas vraiment utilisé ! Depuis le premier confinement, il a fait son apparition dans tous les foyers, les lieux publics, les entrées de centres commerciaux, magasins etc…

Bref, il est partout et il est prudent de l’utiliser. Même si le savon ou les feuilles de savon sont tout aussi efficaces, il est vrai que le gel hydroalcoolique est plus pratique. Il se glisse dans la poche et ne nécessite pas d’eau pour être utilisé ! Mais attention à l’utiliser correctement !

Quelle quantité de gel Hydroalcoolique faut-il mettre ?

Alexis Hautemaniere, épidémiologiste au CH d’Avranches-Granville (50) recommande une dose d’environ 3 ml à chaque lavage. Les pompes disposées dans les lieux publics sont déjà calibrées pour cette dose. Mais, pour les gels personnels, il faut en fait que le creux de la main soit rempli de gel pour que ce soit efficace ! Mieux vaut donc selon ce médecin, en mettre trop que pas assez ! Mais il vaut mieux utiliser l’eau et le savon dès que c’est possible et réserver le gel hydroalcoolique à vos déplacements.

Comment étaler correctement le gel Hydroalcoolique ?

Mettre du gel hydroalcoolique sur les mains nécessite 7 actions en tout à répéter 2 fois !

Paume contre paume

Espaces interdigitaux

Bouts des doigts

Pouce

Dos de la main

Poignets

Alexis Hautemaniere ajoute : « Pour ne pas perdre trop de produit, on trempe d’abord le dos de la main opposée dans le creux où est déposé le gel et on l’étale un peu comme une crème avant de frotter, sinon une grosse partie sera perdue » Chaque cycle de friction doit durer 30 secondes minimum, donc 1 minute de friction à chaque lavage !

Quel gel Hydroalcoolique choisir ?

Cela peut sembler évident mais l’offre est tellement importante que l’on peut s’y perdre. Il faut donc, de préférence choisir un gel hydroalcoolique contenant le moins d’ingrédients possibles ! Evitez donc les gels parfumés ou moussants ! Pour être efficace, ils doivent se composer d’au moins 80% d’éthanol ! Gel ou solution hydroalcoolique, peu importe, mais la solution hydroalcoolique étant plus liquide, il y a plus de perte qu’avec le gel ! Il existe aussi des sprays de solution hydroalcoolique bien pratiques quant au dosage !

Utilisez le gel hydroalcoolique sur des mains propres !

Le gel ou la solution hydroalcoolique ne remplacent pas un lavage des mains à l’eau et au savon ! Lavez-vous donc d’abord les mains et passez le gel ensuite ! Le gel s’applique sur mains sèches ! En l’appliquant sur des mains humides, vous risquez de provoquer une sensation de forte chaleur, voire des brûlures !

Attention aux yeux !

Le gel hydroalcoolique est fait pour les mains ! Il ne faut pas se frotter les yeux directement après l’avoir utilisé. Les zones sensibles sont à proscrire de l’utilisation de gel tout comme si vous avez des plaies aux mains ou de l’eczéma, l’éthanol ne ferait qu’empirer les problèmes ! Attention donc ! Prendre ses précautions et respecter les gestes barrières est une excellente idée mais il faut le faire correctement !

Meilleure Vente n° 1 LiqWild - Solution hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains 1L Solution hydroalcoolique formulée selon les recommandations de l'OMS, produit liquide (ce n'est pas un gel)