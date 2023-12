Alors que l’hiver approche, les poêles à bois ont repris du service depuis quelques semaines déjà. Vous avez épuisé votre stock de bois déjà fendu et la corvée de la coupe du bois approche. Elle va vous demander des efforts parfois surhumains et un temps certains pour venir à bout de vos bûches. Au lieu d’utiliser votre hache, votre coin et beaucoup d’huile de coude, pourquoi ne vous faciliteriez-vous pas la tâche grâce au fendeur de bûche manuel mural Elprico ? Disponible au prix de 79,99 € avec des frais de port de 9,99 €, cet outil de coupe puissant résiste aux impacts lors de son utilisation, facilitant la découpe des bûches avec un minimum d’effort. Découverte.

Pourquoi utiliser un fendeur de bûche manuel mural ?

La hache et le coin sont très souvent utilisés pour fendre les grosses bûches en plus petites, ou en bois d’allumage. Mais lorsque l’on vieillit ou que l’on manque de force, cette corvée peut s’avérer insurmontable. Le fendeur de bûche mural propose une alternative au fendage traditionnel, avec un minimum d’efforts à fournir. Celui que nous vous proposons est conçu en acier à haute teneur en carbone, qui lui garantit une puissance. Pour la fixation, il dispose de trous préformés pour y insérer des boulons. Il est ainsi recommandé de le fixer sur une souche d’arbre ou sur un poteau afin d’assurer la stabilité de l’outil.

Un fendeur de bois pratique à utiliser

La matière dans laquelle il est conçu lui garantit une forte résistance à la pression, cet outil ne se plie pas et permet une utilisation en toute sécurité, sans risque de casse pendant son utilisation. Polyvalent, il peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur, adapté à diverses occasions telles que les feux de camp, le camping, les cheminées, les barbecues, les pique-niques, les cours arrière, les cabanes et les caravanes. Pour l’utiliser, il suffit de soulever le manche, puis de placer la bûche dans les crans prévus et enfin de faire pression avec la lame disposée sous le manche. La bûche se coupe instantanément, presque sans efforts. De plus, il peut rester à l’extérieur, car il est préalablement traité contre la rouille.

Pratique aussi pour le bois d’allumage

Nous n’y pensons pas toujours, mais le bois d’allumage, si vous l’achetez en sac déjà préparé, peut vite revenir cher. De plus, ce bois d’allumage, brûle rapidement, vous obligeant à de fréquents achats. Avec le fendeur de buche manuel, vous pouvez aussi fabriquer vous-même votre petit bois d’allumage. Il faudra simplement fendre une buche en de multiples petits morceaux qu’il vous suffira de laisser sécher avant utilisation comme bois d’allumage. Cependant, le bois d’allumage est important, c’est grâce à lui que votre feu prendra et que vos grosses buches pourront vous procurer une douce flambée.

Le fendeur de bois manuel est un outil indispensable pour ceux qui ne souhaitent plus se fatiguer à fendre le bois de manière traditionnelle, mais également pour les personnes âgées, ou celles en situation de handicap. De plus, vous pourrez choisir la dimension parfaite de vos buches, sans effort. Le fendeur de buche Elprico est disponible au prix de 79,99 € sur Amazon (avec des frais de port de 9,99 €). Que pensez-vous de cet outil ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Fendeur de Buche Manuel Mural, fendeuse de bois amovible en acier à haute teneur en carbone, fendeuse de bûches puissante pour des feux rapides, pour camping,arbecue,pique nique (SILVER) Outil de coupe puissant : la fendeuse de bois murale résiste à plus d'impact lors de l'utilisation et peut facilement couper des bûches avec un minimum de travail. La conception de taille est... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez