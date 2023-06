Qui a inventé le feu ? Les origines et la domestication au cœur d’une étude scientifique

Allumer un briquet, un feu de cheminée ou un barbecue sont des gestes que l’on réalise sans même y penser. Le feu est cette invention ancestrale sans qui nous ne pourrions pas cuisiner ni nous chauffer. Le feu, l’une des plus anciennes découvertes de l’humanité, a joué un rôle essentiel dans l’évolution de notre espèce. Depuis les premiers feux maîtrisés par nos ancêtres préhistoriques jusqu’aux technologies modernes de combustion, le feu a été une source de chaleur, de lumière et de puissance inestimable. Cette formidable invention a façonné notre histoire, nos modes de vie et notre compréhension du monde qui nous entoure. Métallurgie, cuisine, éclairage, chauffage, toutes ses actions seraient quasiment impossibles sans l’invention du feu. Mais, justement, qui a inventé le feu ? Quelle espèce humaine a utilisé en premier la connaissance de l’allumage ? On va tout vous expliquer.

Qui sont les inventeurs du feu ?

Il est assez difficile de dater précisément l’invention du feu. Selon certains experts scientifiques, ce seraient les Néandertaliens qui auraient été les premiers à casser des pierres pour allumer du feu. Plus tard, les humains auraient opté pour la solution des morceaux de bois frottés les uns contre les autres pour provoquer un feu. L’allumage du feu demeure une énigme quant à la première espèce humaine qui en a maîtrisé les techniques. Frapper des pierres et frotter des bâtons sont deux méthodes originelles pour générer le feu, mais il reste incertain de savoir qui a découvert en premier ces procédures d’allumage.

Pour résoudre ce mystère, des chercheurs se sont penchés sur les processus cognitifs nécessaires à chaque méthode et ont conclu que les Néandertaliens et les Homo sapiens ont probablement développé des approches d’allumage différentes. Nous ne connaissons donc pas la date exacte de l’invention du feu, mais certaines données étudiées suggèrent que l’utilisation du feu date de 2 millions d’années. D’autres données, elles, estiment que le feu est apparu, il y a « seulement » 200 000 ans. Dans une nouvelle étude, publiée sur le site Cambrige.org, les chercheurs proposent quelques hypothèses quant à l’origine de deux méthodes d’allumage. Celle dite « du coup de feu » et celle appelée « à friction ».

La méthode du coup de feu, qu’est-ce que c’est ?

La technique du « coup de feu » implique de frapper un morceau de silex contre une roche appropriée, comme la pyrite de fer, afin de créer une étincelle. Même si le squelette de Lucy, considérée comme l’ancêtre de l’humanité, se trouve en Afrique, il n’y existe aucune preuve de l’utilisation de la méthode du coup de feu. C’est en Europe que des outils de ce type ont été découverts dans des sites du paléolithique supérieur. Les chercheurs expliquent que les Néandertaliens occupaient l’Eurasie à cette époque. Ils suggèrent donc qu’ils auraient été les plus anciens à utiliser ces anciens kits d’allumage. En analysant l’intelligence requise pour maîtriser cette technique, ils expliquent « la phase la plus complexe de l’allumage d’un feu de camp consiste à comprendre comment transformer l’étincelle en flamme en la nourrissant d’abord pour qu’elle devienne une braise. ». Par ailleurs, ils estiment aussi que les Néandertaliens pouvaient être assez intelligents pour avoir compris cela, et donc, être les inventeurs de la méthode coup de feu.

La méthode du feu à friction, qu’est-ce que c’est ?

Les feux à friction sont un peu plus difficiles à maîtriser et nécessitent l’utilisation de deux types de bois différents pour créer une étincelle. Afin de produire une braise à l’aide de cette méthode, une broche en bois dur doit être effilée. Ensuite, on doit l’insérer dans une encoche pratiquée dans une planche à feu en bois tendre. Si vous êtes fan de Koh Lanta, vous devriez savoir de quoi nous parlons ici. Cette méthode exige donc un peu plus de connaissances, quant au façonnage du kit d’allumage. Qui dit connaissances dit intelligence. Ces chercheurs estiment en conséquence que cette technique est probablement spécifique à l’Homo sapiens. « Il est possible que cette technique d’allumage ait été inventée par différents groupes d’Homo sapiens errant dans la savane africaine avant de se répandre dans le reste du monde, où les exercices de feu demeurent la méthode d’allumage prédominante chez les chasseurs-cueilleurs. », expliquent-ils dans leur étude.