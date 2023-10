Cette année, nous sommes plutôt gâtés par la météo de ce début d’automne. Les températures sont excessivement hautes et ce n’est peut-être pas une excellente nouvelle pour la planète, mais pour notre porte-monnaie. Certaines années, le chauffage est déjà rallumé à cette époque, mais ce ne sera pas le cas cette année. Nous sommes 7 millions de foyers à utiliser le bois et les pellets comme moyen de chauffage, selon l’ADEME. Pour économiser sur votre bois, le payer moins cher et le conserver plus longtemps, il y a certaines erreurs à éviter. Petit tour d’horizon de ce qu’il ne faut surtout pas faire.

Erreur n° 1 : attendre la dernière minute pour passer commande !

Ceux qui ont commis cette erreur l’an passé ne réitèreront probablement pas cette année ! À l’approche de l’hiver, la demande se fait plus forte et donc l’offre moins importante, c’est assez logique. Ainsi, en 2021, le prix du sac de granulés était de 4 € en moyenne et, l’hiver dernier, il a grimpé jusqu’à 12 € pour la même quantité. En passant vos commandes de bois ou de granulés dès le printemps, soit vers le mois d’avril, vous bénéficiez des prix les plus intéressants et vos délais de livraison se voient raccourcis. Un seul mot d’ordre : anticipez, vous éviterez aussi les arnaques qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver notre annuaire de vendeurs de pellets ou de bois de chauffage, pour vous aider à trouver le meilleur prix.

Erreur n° 2 : avoir les yeux plus gros que le ventre !

Puisque les prix du bois et des pellets fluctuent énormément, vous envisagez de commander le double de ce dont vous avez besoin. Une stratégie qui peut s’avérer une catastrophe financière, si vous ne conservez pas vos pellets correctement, par exemple. Les pellets de bois ont une ennemie jurée : l’humidité ! Et si vos pellets achetés plusieurs années auparavant prennent de l’humidité à cause d’un mauvais stockage, c’est la poubelle qu’ils devront rejoindre. De plus, en passant d’énormes commandes, vous encouragez l’augmentation des prix en réduisant considérablement les stocks des vendeurs. En d’autres termes, vous profitez d’un prix intéressant à l’instant T, mais vous paierez plus cher l’an prochain, si tout le monde procède ainsi.

Erreur n° 3 : négliger le stockage du bois et des pellets

Comme dit précédemment, le bois est une matière vivante qui nécessite quelques précautions pour un bon stockage. Un stockage inadéquat du bois peut compromettre sa qualité. Il est crucial de le maintenir au sec et à l’abri de la pluie, en le stockant dans un endroit bien ventilé. De plus, il est essentiel de ne pas acheter trop de sacs de granulés à l’avance.

S’ils ne sont pas utilisés dans l’année et de qualité médiocre, ils pourraient perdre leurs propriétés avec le temps. Certes, les pellets de bois n’ont pas de « date limite de péremption », mais ils sont sensibles aux conditions météorologiques. À moins d’investir dans un silo à pellets parfaitement hermétique et sûr, il est difficile d’assurer une bonne conservation des pellets sur plusieurs années. Vous trouverez des silos à pellets de grande capacité notamment chez Leroy Merlin, Castorama ou Amazon. Que pensez-vous de ces astuces ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

