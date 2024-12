La feuille DudSoeho aide à réfléchir plus de 97 % de la chaleur dégagée par les radiateurs

En octobre dernier, on se serait crus en plein été en région parisienne, mais également au Havre ou à Marseille ! Ne vous faites pas de fausse joie, nous sommes bien en hiver depuis quelques jours, et la chaleur n’est plus qu’un lointain souvenir ! Ce sera alors le moment de surveiller votre compteur électrique pour éviter la surchauffe de la facture. Il existe quelques astuces pour éviter ce que l’on appelle les déperditions thermiques, pour un investissement minime. Par exemple, les feuilles réflectrices de radiateur pourraient vous faire économiser sur vos factures, après quelques minutes seulement d’installation. J’ai choisi de vous présenter le modèle proposé par DudSoeho que j’ai personnellement testé, vendu au prix de 23,99 €* les 5 m (en promo – 4 %), un produit parmi les mieux notés actuellement. Découverte.

Pour optimiser la chaleur : pensez feuilles réflectrices !

Le principe de la feuille réflecteur est simple à comprendre. Lorsque votre radiateur chauffe, il ne différencie pas l’avant et l’arrière, évidemment. La chaleur se diffuse alors en face de lui, et par ailleurs au-dessus et derrière sur le mur auquel il est fixé. C’est cette chaleur qui nous intéresse, car elle est finalement « perdue ». Les feuilles réflectrices qui s’installent derrière le radiateur, directement sur ce mur, vont permettre de récupérer cette chaleur perdue pour la redistribuer vers le centre de la pièce. En installant ces feuilles sur chaque radiateur, vous pouvez profiter de plus de 95 % de la chaleur émise, et ainsi, éviter de solliciter votre chaudière ou vos radiateurs électriques.

Présentation des feuilles réflectrices de radiateurs Dudsoeho

Comme toutes les feuilles de ce type, elles sont conçues pour réfléchir la chaleur émise par les radiateurs, évitant la perte de chaleur par les murs. Pour ces feuilles, précisément parmi les mieux notés, avec 4,3/5, le fabricant estime que plus de 97 % de la chaleur émise est ainsi utilisée pour le chauffage. Avec une épaisseur de seulement 3 mm, ce panneau en papier d’aluminium est léger et facile à manipuler, tout en assurant une grande efficacité énergétique. Son secret réside peut-être dans une combinaison d’aluminium et de petits noyaux à bulle qui vont emprisonner la chaleur pour la rediffuser. Ces feuilles disposent d’un autre avantage : celui de pouvoir être retirées en été, puis réutilisées en hiver, un produit durable en somme.

L’installation ? Un véritable jeu d’enfant !

Pour installer les feuilles réflectrices de radiateur, vous devez vous équiper d’une paire de ciseaux et d’un mètre. En effet, vendu en feuille de 5 m × 60 cm, il vous suffit de mesurer l’arrière de votre radiateur, puis de découper la feuille aux dimensions adéquates. Attention, dans la mesure du possible, la surface totale occupée par le radiateur sur le mur doit être recouverte.

Et, la facilité continue avec la fixation au mur puisqu’elle est livrée avec de petits coussinets adhésifs, qui vous permettront de l’installer en quelques minutes. La surface totale qu’elle peut couvrir est de 30 m², ce qui devrait convenir pour la totalité des radiateurs de la maison, pour un investissement de 23,99 €* seulement (avec une petite promotion de 4 %) ! Ce n’est vraiment pas cher payé pour économiser. Et, vous ? Avez-vous déjà installé ce type de feuilles, et les avez-vous trouvées efficaces ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

