Le miroir thermique, l’astuce japonaise qui permet d’économiser 7 % sur le chauffage

Lorsque je mets le nez dehors au petit matin, je me dis que l’automne est bien terminé ! Il caille, il pèle, il gèle, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors, ou un froid de canard, comme vous voulez ! Dans le même temps, je me dis que mes radiateurs, eux, tournent à plein régime et que je risque de ne pas apprécier mes prochaines factures d’électricité et de gaz. Si j’en crois cet article publié par Maison & Travaux, les Japonais ont une astuce toute simple pour éviter de faire exploser leurs factures de chauffage. Cette astuce se met en place rapidement avec un élément que nous avons, à peu près tous, dans nos placards : le papier d’aluminium. Alors, quelle est cette astuce ? Je vous explique tout immédiatement.

L’aluminium : un allié pour la chaleur

L’astuce est simple, elle consiste à glisser une feuille de papier aluminium derrière vos radiateurs. L’objectif ? Empêcher la chaleur de se perdre dans les murs froids et la rediriger vers l’intérieur de la pièce. Grâce à ses propriétés réfléchissantes, l’aluminium agit comme un miroir thermique, renvoyant les rayons de chaleur directement dans l’espace à chauffer. En quelques minutes seulement, vos radiateurs gagnent en efficacité, et vous réduisez significativement la déperdition d’énergie. Attention, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve et de vous dire que vous allez gagner 1 000 € par an sur votre facture ! Néanmoins, comme le rappelle l’ADEME, baisser votre thermostat d’un degré vous permet d’économiser 7 % sur votre facture. Et, c’est à peu près ce degré que les feuilles d’aluminium vous permettent de gagner.

Mais, au fait, pourquoi le papier d’aluminium reflète-t-il la chaleur ?

Le papier aluminium réfléchit la chaleur en raison de ses propriétés physiques et optiques. Je vais essayer de vous expliquer simplement ces propriétés, je ne suis pas scientifique. Alors si vous observez votre feuille d’aluminium, il dispose d’une surface lisse et brillante qui ressemble à un miroir. Cette face qui doit être placée vers le radiateur, agit comme un miroir pour les rayonnements infrarouges (la principale forme de chaleur émise par les radiateurs). En temps normal, ces rayonnements sont absorbés par les murs. Lorsqu’ils viennent « frapper » la feuille d’aluminium, cette dernière les renvoie vers le centre de la pièce. De plus, ce matériau dispose d’une faible émissivité, et d’une conductivité thermique élevée. Autrement dit, il fait rempart à la chaleur qui ne peut pas le traverser, et est un conducteur de chaleur hors pair. D’ailleurs, les fabricants ne s’y sont pas trompés, car il existe également des feuilles réflectrices de radiateurs à base d’aluminium, prêtes à poser.

Les feuilles réflectrices de radiateurs, une alternative à considérer

Je reconnais que cette astuce n’est peut-être pas la plus écologique qui soit, puisque le papier d’aluminium est difficilement recyclable et qu’une fois utilisé, il faut le jeter. Alors si l’idée de poser des feuilles d’alu ne vous convient pas totalement, il existe des produits spécialement conçus à cet effet. La différence notable étant que vous pourrez les utiliser sur plusieurs années, en les ôtant en été par exemple.

Faciles à découper et à installer, elles s’adaptent à tous types de radiateurs et permettent de réaliser des économies substantielles tout en gardant un intérieur cosy. Alors, pourquoi ne pas tester ces astuces simples pour cet hiver ? Votre porte-monnaie et la planète vous remercieront. N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Feuille Réflecteur de Radiateur - Panneaux Réflecteurs de Radiateur pour la Maison 5m x 60cm, Feuille de Radiateur d'Isolation Réfléchissante à la Chaleur d'une épaisseur de 3mm avec Coussinet Adhésif ÉCONOMIE D'ÉNERGIE EFFICACE - La feuille de réflecteur de radiateur aide à réfléchir plus de 97% de la chaleur dégagée par les radiateurs de votre maison. La feuille thermo-réfléchissante... PromoMeilleure Vente n° 1