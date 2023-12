Chauffage : comment renvoyer et « amplifier » la chaleur d’un radiateur ?

L’année 2023 fut celle qui nous a apporté quelques augmentations des coûts des énergies fossiles. Gaz ou électricité, les deux principales énergies utilisées pour nos besoins domestiques, ont subi un gros coup de massue, répercuté sur nos factures. Ces conséquences financières nous incitent à trouver des astuces pour économiser sur notre chauffage. Renforcer l’isolation, changer les fenêtres ou faire un stock de plaids et de chaussettes de laine. Tous les moyens sont bons pour consommer moins. Parmi ces astuces, le réflecteur de radiateur connaît un franc succès cette année. Mais est-il vraiment efficace ? Tous les types de réflecteurs se valent-ils ? Et quelles sont leurs performances ? Décryptage.

Pourquoi un réflecteur de radiateur peut vous faire économiser ?

Lorsque vous disposez d’un radiateur électrique ou d’un radiateur à eau chauffé par une chaudière, vous constatez que le mur derrière celui-ci est très chaud. Ce n’est certainement pas pour rien que votre chat aime s’y lover ! Les murs qui se trouvent derrière vos radiateurs ont la fâcheuse tendance à absorber la chaleur produite, mais à ne pas la redistribuer. Cette absorption est, par conséquent, synonyme de déperdition de chaleur dans votre pièce. Le réflecteur de radiateur, conçu dans une matière réflectrice, se positionne entre le radiateur et le mur. Il va ainsi permettre de rediriger la chaleur vers le centre de la pièce. De plus, la chaleur étant mieux redistribuée, il va aussi diminuer les déclenchements des thermostats de vos radiateurs. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le réflecteur de radiateur permet une économie d’énergie de 5 à 10 %.

Quels sont les différents types de réflecteurs de radiateurs ?

La plupart des réflecteurs de radiateurs sont conçus à partir de feuille d’aluminium, ce qui sous-entend que le simple papier d’aluminium peut faire office de réflecteur. Ce n’est pas très esthétique, mais cela reste une solution économique. Dans le commerce, il existe des feuilles réflectrices de radiateurs prédécoupées ou vendues en rouleaux, à découper selon vos besoins. Leur principal avantage est d’être financièrement très accessible avec un prix situé autour de 20 € environ. De plus, l’installation est très simple à réaliser, soit par collage pour certains, soit par agrafage pour d’autres.

En quelques minutes, vous pouvez équiper tous vos radiateurs. Bien entendu, les réflecteurs de radiateurs ne sont pas des baguettes magiques, et loin de nous l’idée de vous induire en erreur. Ils ne vous permettront pas des économies de 50 % sur votre facture, mais une meilleure répartition de la chaleur, donc quelques euros de gagnés. Si votre budget électricité est de 1 500 € par an, vous pouvez en conséquence espérer une économie de 100 à 150 € sur l’année, en équipant tous vos radiateurs.

Comment installer un réflecteur de radiateur ?

Pour installer un réflecteur de radiateur, il vous faudra prendre les dimensions du radiateur et retirer quelques centimètres pour que celui-ci masque totalement le réflecteur. Découpez ensuite le réflecteur à la dimension souhaitée et placez-le derrière le radiateur. Celui-ci va immédiatement renvoyer, par rayonnement dans l’espace de vie, la chaleur, jusque-là absorbée par le mur. Le réflecteur de radiateur se pose de plusieurs manières, soit par attache murale ou collage après démontage du radiateur, soit par bande aimantée sans démontage préalable. On conseillera plutôt la fixation par attache que par collage. Au fil du temps, les adhésifs perdent de leur efficacité et le panneau réflecteur risque de tomber. Avez-vous déjà essayé d’installer des réflecteurs de radiateurs ? Et vous ont-ils permis d’économiser sur votre facture ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .