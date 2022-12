Chauffage : l’invention d’un radiateur à infra-rouge mural qui a l’apparence d’un tableau

Comme de nombreux Français à l’heure actuelle, vous cherchez peut-être un moyen de vous chauffer en économisant le bois, les pellets, le fioul, le gaz ou l’électricité. Tous ces combustibles ont ou vont beaucoup augmenter, nous le savons, et chacun cherche des alternatives pour économiser un peu sur les factures. Le radiateur à infrarouge a fait son apparition dans nos foyers et il est l’un des chauffages d’appoint les plus plébiscités en ce moment. Les radiateurs à infra-rouge s’imposent de plus en plus pour le confort thermique qu’ils procurent, sans consommer trop d’électricité. Mais comment fonctionne un radiateur à infra-rouge ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? On va tout vous expliquer !

Qu’est-ce qu’un radiateur à infra-rouge ?

Un radiateur traditionnel fonctionne par convection, alors que celui à infra-rouge fonctionne par rayonnement. Cela signifie qu’il va émettre des ondes infra-rouges et chauffer directement les éléments plutôt que de chauffer l’air ambiant. Les objets présents dans la pièce vont absorber une partie de l’énergie diffusée, si l’autre partie sera réfléchit vers les autres pièces. Concrètement, le radiateur infra-rouge fonctionne comme les rayons du soleil, en réchauffant les objets et les personnes, et non uniquement l’air diffusé par convection. Et c’est justement ce rayonnement qui procure une chaleur confortable transmise au mobilier, aux murs et aux corps, bien entendu.

Dans quelles pièces utiliser un radiateur à infra-rouges ?

Ce type de radiateur peut convenir à toutes les pièces. Cependant, il faudra choisir un modèle « à longues ondes » pour une grande pièce ou une grande hauteur sous plafond et un modèle à « ondes courtes » pour une pièce plus petite. Les petits modèles sont, notamment, parfaits pour chauffer une salle de bain. Du point de vue économies d’énergie, le radiateur à infra-rouge consomme entre 60 et 80 W d’électricité si un radiateur classique en consomme entre 80 et 120 à puissance similaire. Cette « petite » différence permet tout de même d’économiser de 30 à 40 % sur la facture annuelle.

En revanche, il est un peu plus cher à l’achat, mais les économies sur la facture permettent de le rentabiliser rapidement, surtout avec les hausses annoncées dès janvier 2023. Et puisque vous réduisez votre consommation électrique, vous réduisez aussi votre impact environnemental ! Le gaz aussi va fortement augmenter et ce type de radiateur peut être une bonne alternative pour économiser sur la facture de gaz. D’ailleurs, il offre une chaleur homogène semblable à celle produite par une chaudière à gaz.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un radiateur à infra-rouge ?

Quant aux bénéfices, le radiateur à infra-rouge procure un meilleur confort thermique qu’un convecteur traditionnel et une montée en température très rapide. Facile à installer, il ne nécessite aucun entretien sauf un dépoussiérage régulier. Par ailleurs, il affiche une durabilité plus longue que les radiateurs classiques. Quant aux inconvénients, on vous l’a dit, il coûte un peu plus cher qu’un radiateur classique. D’où l’importance de l’utiliser en chauffage d’appoint ou de « secours » si votre budget est restreint.

Un radiateur de ce type en version petit modèle coûte un peu plus de 100 €, si le prix peut grimper jusqu’à 500 € pour les plus performants. Enfin, s’il monte rapidement en température, il s’éteint directement quand vous le coupez. Ne comptez pas sur lui pour accumuler de la chaleur et la restituer, ce n’est pas son rôle ! Petit plus ? Il existe des radiateurs à infra-rouges sous forme de tableaux qui s’intègrent dans la décoration et passent totalement inaperçus ! Ils coûtent très cher, mais ce sont presque des œuvres d’art !