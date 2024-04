Mythes, réalités et contre-indications, quels sont les bienfaits de l’ail des ours ?

Avez-vous déjà dégusté de l’ail des ours ? Cette plante médicinale, que l’on appelle aussi ail sauvage, pousse dans la Nature. Très connue des herboristes et des médecins pour ses bienfaits sur la santé, elle a aussi de nombreuses propriétés gustatives. Cette plante se développe naturellement dans les sous-bois frais et ombragés et offre de ravissantes fleurs blanches entre avril et mai. En Europe, c’est une espèce protégée par l’INPN, il est donc plutôt recommandé d’en planter que d’en cueillir à l’état sauvage. Son nom allium ursinum, en latin, provient du fait que les ours en mangeraient beaucoup quand ils sortent d’hibernation, pour reprendre des forces.

À l’état sauvage, c’est une plante très présente, qui se développe en colonie, en France, mais également sur tout le continent européen. Cependant, l’ail des ours est aussi une plante que l’on ne doit pas confondre avec d’autres, toxiques, que l’on trouve à l’état naturel. La semaine dernière, comme le relate cet article paru dans Le Parisien, deux personnes âgées sont décédées, empoisonnées par une plante, qu’ils ont confondu avec l’ail des ours : des colchiques. Une soupe fatale qui doit aussi vous alerter sur la dangerosité de cueillir des plantes sauvages, sans en être certain de l’espèce ramassée.

Histoire et folklore autour de l’ail des ours

En Irlande, l’ail des ours est un porte-bonheur, on l’accroche dans les maisons, et sa forte odeur éloignerait les fées. De plus, cet ail était autrefois utilisé dans des rituels de magie pour faire fuir les créatures maléfiques. Mais, l’ail des ours, comestible de la tige jusqu’aux feuilles, est aussi connu pour ses vertus sur la santé, et notamment par ses pouvoirs antibactériens, antiviraux. Elle serait aussi un puissant antibiotique, capable de guérir certaines infections, et riches en vitamine A, C, calcium, phosphore, sodium, cuivre, et fer.

Quels seraient les bienfaits de l’ail des ours sur la santé ?

L’ail des ours aurait plusieurs vertus sur la santé, comme celle de purifier le sang, comme son homologue l’ail classique que nous connaissons tous. Cette plante serait aussi bénéfique pour réduire le taux de cholestérol et la pression artérielle. Grâce à ces premières vertus, elle contribuerait donc à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. L’ail des ours, grâce à ses propriétés diaphorétiques, diurétiques et expectorantes, est une plante détox naturelle, comparable à l’artichaut, permettant une excellente purification du corps. Ce qui en fait la plante idéale pour purger votre foie, après une soirée raclette, par exemple ! Consommé en infusion, l’ail sauvage est un puissant diurétique, allié de nos reins. Enfin, l’ail des ours regorge de vitamine A et C, il serait dommage de s’en priver !

Dans les années 80, Holger Kiesewetter, un physiopathologiste et interniste allemand, avait même réalisé une étude, controversée, expliquant que l’ail sauvage, administré à raison d’un gramme par jour, améliorait, la circulation sanguine. Par conséquent, elle ferait chuter la tension et protégerait l’ensemble du système cardiovasculaire. Enfin, la dernière vertu de l’ail des sources serait d’être un antiseptique naturel, en ingérant le bulbe broyé comme nous le ferions avec de l’ail classique. En externe, elle serait un remède miracle sur l’eczéma, les furoncles, ou les maladies de peau, en l’utilisant en cataplasme.

Existe-t-il des contre-indications pour l’ail des ours ?

Pour la plupart des personnes, l’ail des ours est sans danger. Cependant, il est déconseillé aux personnes prenant des anticoagulants ou présentant un risque de trouble de la coagulation. De plus, l’ail des ours est contre-indiqué en cas d’irritations gastriques ou urinaires, ainsi que pour les personnes allergiques à la famille des oignons. Une surconsommation peut également entraîner des crampes d’estomac. Il est donc recommandé de consommer cette plante avec modération. Et, comme pour tout complément alimentaire ou soin par les plantes, il est vivement conseillé de demander l’avis de votre médecin si vous présentez l’une des maladies citées au-dessus. Consommez-vous déjà de l’ail des ours ? Et, pensez-vous qu’elle ait des vertus sur votre santé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

