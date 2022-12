Eczéma : l’invention d’un dispositif non invasif pour soulager les démangeaisons

Souvent, les inventions naissent d’un besoin ou d’un problème rencontré par l’inventeur. C’est notamment le cas de Koh Bei Ning, une jeune femme de 23 ans, très souvent atteinte par une maladie de peau très connue : l’eczéma. Ceux qui souffrent d’eczéma savent à quel point cette maladie est psychologiquement et physiquement difficile à vivre, tant elle provoque des démangeaisons. L’eczéma est une maladie cutanée prurigineuse (provoquant des démangeaisons) chronique, évoluant par poussées. Et quand les démangeaisons se présentent, il n’existe rien pour vous empêcher de vous gratter, voire d’arriver à vous faire saigner, tant c’est insupportable. À 23 ans, la jeune femme a inventé un dispositif qui permet de se gratter, mais sans se blesser. Découverte !

Comment lui est venue cette idée ?

La jeune femme a énormément souffert de ces poussées d’eczéma pendant son enfance et son adolescence. Lorsqu’elle a dû proposer un projet de fin d’études, son sujet était tout trouvé. Avec son roller, elle a même été sélectionnée pour les James Dyson Awards, une reconnaissance qui prouve qu’un besoin existe dans ce domaine. Lorsqu’elle était adolescente, son eczéma l’empêchait de dormir et elle devait toujours maîtriser son envie de se gratter pour ne pas se blesser. Cette étudiante de l’Université nationale de Singapour (NUS) a donc décidé de concevoir un produit pour soulager les démangeaisons. Son dispositif anti-démangeaison s’appelle Rollerball Itch Relief, il permet de se gratter sans blesser la peau.

Pourquoi est-ce innovant ?

La réponse est simple ! Aucun autre dispositif de ce genre n’existe, car le traitement de l’eczéma se réduit à une application de pommade dermocorticoïde locale. Certes, cela soulage, mais il est tout de même difficile de ne pas gratter les lésions. En réalité, le Rollerball Itch Relief est un rouleau de la taille d’une paume de main qui ne gratte pas la peau, même si la personne atteinte d’eczéma ressent une démangeaison insupportable. Il existe bien quelques dispositifs, mais les dermatologues interrogés confirment tous qu’aucun d’entre eux ne laisse la peau sans blessures, particulièrement si le frottement est très fréquent.

Comment fonctionne-t-il ?

Il se présente comme une boule que l’on tient dans la paume de sa main. La boule est fabriquée en acier inoxydable et recouverte de petits picots qui n’abîment pas la peau. L’apposition de la boule sur les plaies provoque une sensation de fraîcheur et apaise les démangeaisons. En fait, la peau n’est pas « grattée » dans un mouvement de va-et-vient, mais « roulée » pour être soulagée. Les picots, eux, exercent une pression sur la peau, stoppant la démangeaison et évitant toute irritation. Pour l’utiliser, il suffit de le laisser rouler sur les zones de démangeaisons pour se sentir apaisé.

La jeune femme affirme avoir testé son dispositif non invasif et sans aucun produit chimique ni médicamenteux sur la peau de quelques patients souffrants d’eczéma. Selon ses déclarations, ils ont tous adopté le Rollerball Itch Relief, qu’il suffit de nettoyer entre chaque utilisation. L’invention de la jeune femme sera bientôt incubée dans le cadre du Design Incubation Center de l’Université nationale de Singapour avec l’espoir de le commercialiser à grande échelle. Et cela, dans l’optique d’en faire profiter les personnes atteintes d’eczéma qui ne trouvent d’autres alternatives à leurs démangeaisons que recourir à un « grattage chronique et douloureux ». Plus d’informations : kohbeining1.wixsite.com