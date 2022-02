Pourquoi ne faut-il pas placer une enceinte connectée à certains endroits de la maison ?

Comme de nombreuses personnes, vous possédez peut-être ce que l’on appelle une enceinte connectée. La plupart du temps, ces enceintes intelligentes qui font parfois aussi office d’assistants vocaux trônent dans votre salon. Mais vous êtes-vous déjà demandé s’il existait des endroits où l’enceinte connectée ne devrait pas se trouver ? Certains endroits peuvent même avoir un impact directe sur votre utilisation, voire sur la sécurité de votre habitation. Mais alors, où faut-il la placer pour garantir son fonctionnement et surtout, où faut-il ne pas la placer ? On vous explique tout !

Jamais à côté de la télévision !

Les enceintes connectées adorent les publicités, vous ne serez pas étonnés. Souvent, on place l’assistant près de la box, qui elle-même se trouve près de la télévision. Or, votre Smart Tv est aussi connectée, vous risquez donc de voir votre enceinte s’activer au passage d’une publicité sur votre télévision. Mieux vaut donc la placer loin de l’écran, cela vous évitera les coupures pubs supplémentaires. Vous pouvez aussi simplement désactiver le micro lorsque vous regardez une série sur Disney + ou Netflix.

Jamais près d’une fenêtre !

En disposant votre enceinte connectée près d’une fenêtre, vous vous exposez à un risque de sécurité. Si l’enceinte commande la fermeture de vos volets ou serrures, il ne faut pas la laisser près des endroits qu’elle contrôle. Imaginez qu’un cambrioleur s’approche de la fenêtre ou de la porte et dise « Alexa ouvre la porte » ou « Alexa ouvre les volets » … L’intelligence artificielle va s’exécuter et il n’aura plus qu’à entrer, sans effraction. Si vraiment, vous n’avez pas d’autres choix, choisissez de brancher l’enceinte sur une prise connectée, puis demander à Alexa de couper les prises quand vous partez, et de les rallumer quand vous rentrez chez vous.

Jamais près d’un point d’eau !

C’est bien sympa de demander à Alexa de jouer votre musique préférée quand vous vous douchez ou quand vous faites la vaisselle… Mais n’oubliez pas que pour sensibiliser les enfants au gaspillage de l’eau, Alexa peut émettre une alerte écoulement. Non seulement cela peut vous déranger, mais en l’éteignant, vous risquez de mouiller l’enceinte. On évitera aussi le rebord de la baignoire, n’étant jamais à l’abri d’un glissement inopiné. Vous pouvez sinon opter pour le modèle Echo Flex qui lui, se branche directement sur une prise. Attention tout de même à ce que votre prise soit suffisamment loin d’un point d’eau. Si votre salle de bain respecte les normes de sécurité, cela ne devrait pas poser de problème.

Mais alors, où mettre nos enceintes connectées ?

Les endroits les plus pertinents seraient peut-être de choisir la pièce de vie, un endroit visible et central. Vous pouvez aussi opter pour la chambre, si Alexa vous aide à vous réveiller le matin. Enfin, la cuisine peut être aussi une bonne option. Elle se trouve, en général isolée de l’entrée. Avec un petit plus, l’Echo Show peut vous servir de télévision, pour les informations du jour ou la météo pendant votre petit-déjeuner. Et c’est aussi un formidable livre de recettes !

