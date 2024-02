Quel est le meilleur moment pour acheter un poêle à bois ?

Le soleil revient un peu précocement sur la France, et même si les températures de ce mois de février sont anormales, nous ne pouvons faire autrement que de profiter de la chaleur. Cette chaleur hivernale entraîne une diminution du chauffage dans nos intérieurs et cette année, les 7 millions de foyers français qui se chauffent avec un poêle à bois d’appoint, n’ont pas eu à l’allumer souvent. Le chauffage au bois reste économique, et écologique, et nous sommes nombreux à revenir à ce mode de chauffage ancien. Mais, peut-être avez-vous l’intention d’acquérir un poêle plus puissant, ou de changer de mode de chauffage ? Quelle est la meilleure période pour acheter votre poêle à bois ? Et, pour quelles raisons ? On vous explique tout !

Pourquoi changer, ou opter pour un poêle à bois ?

Dans la catégorie poêle à bois, on englobe généralement, les poêles à bûches, et les poêles à pellets de bois. Choisir le bois pour moyen de chauffage, c’est choisir une solution écologique et économique, ainsi qu’une matière première renouvelable. Mais, c’est aussi choisir de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, et par conséquent, de réduire ses factures. Les récentes et successives augmentations de l’électricité et celle programmée du gaz en juillet vont nous faire changer notre fusil d’épaule.

Quand acheter votre nouveau ou futur poêle à bois ?

Souvent, pour réaliser de bonnes opérations financières, il faut penser à contre-courant de la saison. Par exemple, il est plus judicieux d’acheter une piscine en hiver, qu’en été, là où la demande est la plus forte. Pour le bois de chauffage, ou pour les pellets de bois, la meilleure période d’achat se situe d’avril à août. Eh bien, c’est pareil pour les appareils de chauffage, la meilleure période pour acheter votre nouveau poêle à bois sera pendant les vacances estivales. Vous penserez probablement à la plage, au soleil, et aux séances de bronzage, mais il faudra aussi vous plonger en hiver, et trouver le meilleur « plan poêle à bois ».

Quelles sont toutes les bonnes raisons d’acheter votre poêle à bois en été ?

En été, comme nous vous l’avons dit, les acheteurs pensent plutôt aux vacances qu’à faire rentrer du bois pour l’hiver. Or, à cette période, les vendeurs de poêles à bois ne sont pas débordés et auront plus de temps à vous consacrer pour vous conseiller. De plus, les délais de livraison sont raccourcis, voire très rapides, puisque la demande est moins forte. Enfin, et c’est peut-être la meilleure raison, les prix sont plus bas, comme la demande est moins forte. La loi de l’offre et de la demande jouant, les prix sont plus bas quand les acheteurs ne se bousculent pas au portillon !

Dernier point de l'achat judicieux du poêle à bois en été ? Vous disposerez d'un choix plus large dans les modèles, et trouverez forcément celui qui vous conviendra. Ce qui peut ne pas être le cas en hiver, où vous serez parfois obligé de prendre les stocks disponibles, voire les fins de stocks, ou les poêles à bois les plus chers !