BMW et CUBE travailleraient sur un vélo cargo électrique modulaire avec une petite particularité très intéressante

La conception de vélos cargos électriques est dans le viseur de nombreux constructeurs… Et quand un constructeur de vélo s’unit à un constructeur automobile, il en ressort un vélo cargo électrique qui devrait séduire ceux qui veulent rouler « vert » …

Les deux protagonistes de cette histoire sont CUBE pour le fabricant de vélo et BMW pour le constructeur automobile… La mise en commun des savoirs de ces deux sociétés donne le Concept Dynamic Cargo (CDC), un tricycle équipé d’un moteur Bosch qui pourrait supporter une charge totale de 220 kilos donc 60 kilos à l’arrière ! Présentation.

Une particularité ingénieuse pour le CDC !

Sa particularité sera de posséder un système d’articulation qui se trouvera au niveau de l’essieu… Ce qui permettra à la partie cycle de s’incliner dans les courbes, comme on le ferait sur un vélo classique… Les roues arrière et la caisse de chargement, elles, resteront stables. Les deux constructeurs ont également imaginé un système modulaire pour transformer la caisse de chargement en sièges pour transporter des enfants. Les sièges disposeront d’origine de suspension et d’un système de ceintures à cinq points.

“Nous avons créé un vélo ultra-compact, agile et sûr qui peut être utilisé et apprécié par tout le monde. L’assistance électrique simplifie tous les déplacements, tandis que la conception compacte est facile à manœuvrer. Un mécanisme d’inclinaison innovant maintient votre chargement stable et sécurisé tout en conservant la sensation naturelle d’un vélo conventionnel.” explique l’entreprise dans la description de la vidéo de démonstration.

Pour le moment, aucune information n’a été donnée quant aux futures caractéristiques ou performances de l’engin… On sait juste que le vélo cargo BMW / CUBE est dans les starting-blocks et nous suivront l’évolution de ce nouveau concept… Après Décathlon qui a dévoilé quelques images du futur projet de vélo cargo électrique, c’est donc au tour de BMW et CUBE de nous mettre l’eau à la bouche… La suite au prochain épisode donc !

Les différents types de vélos cargos

Le vélo cargo est né aux Pays-Bas au début du 20ème siècle, et servait à ses débuts à transporter des charges lourdes. A l’origine, les vélos cargos étaient plutôt des triporteurs utilitaires. Peu à peu, ils se démocratisent et deviennent une alternative à la voiture en ville. Capables de supporter plus de 100 kilos de charge, ils permettent de transporter courses et bagages sans pollution.

Le vélo triporteur (3 roues) se compose de deux roues à l’avant une à l’arrière et permet de transporter les charges sur l’avant du vélo. Les triporteurs sont les moins maniables des trois modèles et nécessitent un peu d’entraînement pour les dompter. Certains modèles peuvent supporter une charge de 200 kilos.

Le vélo bi-porteur (2 roues) intègre une caisse de transport sur l’avant du vélo. Il permet de transporter de la marchandise ou d’y installer des enfants… Il est plus étroit que le triporteur mais un peu plus long… Le bi-porteur est plus facile à maîtriser que le triporteur.

Le vélo cargo longtrail est en fait un vélo rallongé sur la partie arrière qui accueille la caisse de transport. Il est celui qui ressemble le plus à un vélo classique au niveau de la conduite. Sur le porte bagages, deux enfants peuvent prendre place pour être conduits à l’école par exemple.

Etudiez bien vos besoins et la place dont vous disposez pour le stocker quand il n’est pas utilisé… Le principal inconvénient d’un vélo cargo est qu’il prend beaucoup de place…