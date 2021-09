Décathlon dévoile la toute première image de son futur vélo cargo électrique

On s’en doutait, on l’attendait, et bien, il arrive: Décathlon vient d’officialiser l’arrivée de son vélo-cargo électrique. Et l’équipementier sportif français nous offre même une image de son futur produit. De prime abord, il ne ressemble pas au vélo-cargo tel qu’on l’imagine, avec sa remorque à l’arrière (ou à l’avant).

D’ailleurs, l’appellation vélo-cargo n’est qu’une hypothèse car, à part cette image, Décathlon ne dévoile rien d’autre: pas de nom, pas de détails techniques, le compte twitter de la marque nous donne juste rendez-vous en fin d’année. D’ici là, nous aurons peut-être plus d’informations, mais pour le moment, il nous est seulement possible de tenter une description; pour les détails techniques, il faudra repasser plus tard.

Un vélo cargo vraiment ?

L’image dévoilée nous renvoie plutôt vers un vélo électrique avec deux grosses sacoches qu’à un vélo-cargo tel que nous l’imaginons. Pour la batterie, on l’imagine amovible et posée sur le cadre bleu: pour le transport de marchandises, il semblerait qu’il dispose de deux ou trois porte-bagages sur lesquels s’installent des sacoches. On aperçoit également un petit panier à l’avant pour y déposer le casque ou vos effets personnels.

Le vélo-cargo sera probablement l’un des produits phares de l’année 2022 et Décathlon ne sera pas en reste. Le vélo-cargo électrique intéresse beaucoup les citadins pour les déplacements courts, mais également les entreprises de livraison qui doivent trouver une solution pour le « dernier kilomètre », celui qui apporte le colis au client: il est le plus cher des kilomètres dans le processus de livraison, mais également le plus polluant. Les vélo-cargos semblent être une solution idéale pour palier ce dernier kilomètre.

Mais au fait, c’est quoi un vélo-cargo ?

Un vélo-cargo peut comporter 2, 3 ou 4 roues, et il permet le transport de charges plus lourdes qu’un vélo classique. Si vous devez emmener vos enfants à l’école, transporter une caisse à outils ou vos bagages, ce modèle s’impose comme la solution la plus économique et la plus écologique.

Le vélo-cargo s’adapte aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, comme les artisans pour transporter du petit matériel de réparation. Son seul défaut finalement, est d’être plus encombrant qu’un vélo classique: pensez bien au stockage si vous décidez d’investir dans ce type de modèle, cela pourrait vous poser des problèmes.

Les trois grands types de vélo-cargos