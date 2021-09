Carqon : un vélo cargo électrique spécialement conçu pour transporter les enfants

Si les vélos électriques connaissent un grand succès auprès des citadins, il est un autre type de véhicule qui tire son épingle du jeu : le vélo cargo. Le vélo cargo est un vélo doté d’un emplacement destiné aux ports de charge, ou aux enfants. Il devient aussi le préféré des sociétés de livraison, pour le fameux dernier kilomètre… Celui qui assure la livraison jusqu’au client, c’est le poste le plus couteux dans un processus de livraison.

Le vélo cargo est également très pratique pour emmener ses enfants à l’école. Carqon propose le Carqon classic… Un vélo cargo électrique qui veut faire bouger les lignes en matière de design, de technologie et de fonctionnalité. Présentation.

Un vélo cargo spécialement conçu pour les enfants

La particularité du Carqon Classic réside dans le fait que sa « remorque » qui se situe à l’avant est spécialement conçue pour transporter vos enfants. C’est un peu le luxe du transport d’enfants en vélo cargo…

Sur les vélos cargos classiques, il faut vous porter votre enfant pour l’installer, puis le porter à nouveau pour le faire descendre… Avec le vélo Carqon Classique, vous vous éviterez des maux de dos. En effet, il se dote d’une petite porte latérale sécurisée, qui va permettre à l’enfant de monter ou de descendre seul de la remorque.

Techniquement comment est le Carqon classique ?

Ce vélo cargo dispose d’un moteur central Bosch qui lui procure une assistance optimale au pédalage. Avec une grande autonomie de 120 kilomètres, il permettra aux utilisateurs de rouler sur de longues distances. D’après le constructeur, le « porte-enfant » est fabriqué en plastique HDPE et permet d’accueillir deux enfants et un bébé, en toute sécurité.

De plus son centre de gravité plus bas offre aux passagers une meilleure adhérence et une plus grande stabilité. Enfin il possède des pneus tout-terrain et une suspension très sophistiquée, pour toujours plus de sécurité… Il pourra ainsi affronter tout type de terrain, même escarpés avec les enfants à bord. Et évidemment, un vélo cargo d’une telle qualité à un prix… Il sera de 4999 € (plus d’infos sur le site officiel).

Quels sont les avantages d’un vélo cargo pour transporter les enfants ?

Il n’existe actuellement aucune réglementation spécifique concernant les vélos cargo. Mais les choses pourraient évoluer… En attendant sachez que, comme pour un vélo électrique, le port du casque pour les enfants est obligatoire jusqu’à 12 ans… Et il est fortement conseillé pour les adultes, et les enfants au-delà de cet âge.

Avec un vélo cargo, il est possible de transporter jusqu’à 4 enfants en même temps… La plupart des vélos cargos supportant des charges pouvant dépasser les 100 kg. Le centre de gravité est abaissé sur un vélo cargo, ce qui permet une plus grande maniabilité, malgré le poids. Les vélos cargos sont pensés pour être sécuritaires et disposent de ceinture de sécurité et de protection latérales.

Enfin les enfants sont installés confortablement et ne seront pas mouillés en cas de pluie… La plupart des vélos cargo propose une capote protège pluie, en série ou en option. Et n’oublions pas le plaisir de rouler en vélo cargo… Une vraie balade en famille avec plusieurs enfants qui ne râleront pas d’être obligés de pédaler !