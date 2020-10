BMZ RS : un moteur pour vélos électriques doté d’un couple très performant !

Batterien-Montage-Zentrum (BMZ) est l’une de ces entreprises qui bossent dur dans le but de rendre le cyclisme plus confortable et plus sûr. De nationalité allemande, elle intervient dans de multiples domaines (énergies renouvelables, industrie, santé, fabrication d’outils électriques, etc…).

En ce qui concerne son rôle sur le marché des vélos électriques, il consiste à fournir des kits d’électrification à des entreprises partenaires. L’un de ses derniers produits, le moteur BMZ RS, promet justement d’offrir des sensations de conduite uniques grâce à un couple supérieur à la moyenne.

Un nouveau kit pour mieux satisfaire nos exigences

De nos jours, les VAE les plus performants offrent un couple aux alentours de 90 Nm. Ce sont principalement les VTT à assistance électrique qui bénéficient d’une telle configuration. En effet, plus le couple est élevé, plus le confort de conduite sera agréable. Un couple élevé signifie que l’engin est équipé pour faire de gros efforts, par exemple, gravir des pentes raids.

En Europe, avec la limite réglementaire de 25 km/h pour l’assistance électrique, le couple joue un rôle primordial. Il est nécessaire que le moteur soit plus performant à basse cadence pour arriver à faire bouger le vélo, notamment lors d’un démarrage en pente. Mais encore faut-il que le bloc de motorisation soit géré de manière efficace par un système électronique.

Le nouveau kit de BMZ a été conçu pour répondre à ces différentes contraintes. Il comprend une batterie BMZ V10 de 750 Wh déclinée en 36 et 48V et un moteur BMZ RS accusant un couple de 112 Nm.

Plus de couple en basse cadence par rapport aux moteurs concurrents

Trois versions du kit ont été officialisées par le constructeur allemand. Chacune a ses propres particularités, mais le BMZ RS offre en général à bas régime un couple d’environ 20 % de plus par rapport aux moteurs d’autres marques.

Le Kit BMZ RS Sport est conçu pour les montages haute performance. Il convient principalement à un VTTAE.

Le kit BMZ RS Comfort est conçu pour les vélos urbains.

Le kit BMZ RS Cargo vise quant à lui une utilisation sur un vélo-cargo électrique.

Le nouveau groupe motopropulseur de Batterien-Montage-Zentrum devrait donc équiper un grand nombre de vélos électriques l’année prochaine. Reste à savoir si les performances seront réellement satisfaisantes sur le terrain. En tout cas, la firme a déjà conclu un accord avec Nox Cycles pour installer le BMZ RS sur le vélo électrique Nox Hybrid Enduro 7.1 Pro.