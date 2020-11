Commuter:ON et Precede:ON : deux vélos électriques haut de gamme signés Canyon

Basée à Coblence, en Allemagne, Canyon Bicycles GmbH est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses produits. La marque conçoit notamment des vélos de route, des VTT, des vélos de compétition et des vélos pour enfants. Profitant du boom actuel du marché des vélos électriques, elle a récemment levé le voile sur deux modèles : le Commuter:ON et le Precede:ON.

Canyon Commuter:ON, un vélo à assistance électrique performant et léger

Appartenant à la gamme Commuter, le Commuter:ON est un vélo urbain qui bénéficie d’un cadre en aluminium. En fait, pour ce modèle, Canyon propose deux types de cadres, l’un est de type « berceau », alors que l’autre arbore une forme plus traditionnelle. Le Commuter:ON a été conçu pour être facilement transportable. Sur la balance, il n’affiche que 17,2 kg en taille M. Un poids qui est inférieur à la moyenne, souligne l’entreprise dans un communiqué.

Ce VAE de Canyon est en outre doté d’une transmission Shimano XT à 12 vitesses. Pour le freinage, le constructeur a opté pour un système comprenant deux disques Shimano MT200. L’éclairage avant est assuré par une lampe LIGHTSkin Ultra Mini, alors que pour l’éclairage arrière, Canyon a mis en place un feu Supernova E3 Tail Light 2.

Côté performances, le Commuter:ON dépend d’un système électrique Fazua Evation qui comprend une batterie amovible de 250 Wh et un moteur de 250 W. Cette combinaison permet au vélo d’afficher une autonomie théorique de 75 km/h pour une vitesse max de 25 km/h.

Precede:ON, un modèle encore plus puissant avec un look futuriste

De son côté, le Canyon Precede:ON est fait pour ceux qui désirent se procurer un vélo électrique encore plus performant. Son design n’est pas en reste. Grâce à son cadre en carbone, associé à son look futuriste, ce nouveau deux-roues électrique de la firme allemande saura répondre aux exigences des cyclistes citadins. Pensé pour un usage en ville, il peut même tracter une petite remorque. Son porte-bagages offre une charge maximale de 25 kg, soit supérieure à son poids, lequel oscille entre 22 et 23 kg en fonction des variantes.

En parlant de ces versions du Precede:ON, sachez que le vélo se décline dans deux types de cadres : berceau et traditionnel. Grâce à sa conception, l’engin a remporté le German Design Award 2021. Le Canyon Precede:ON est muni d’un afficheur Bosh Kiox.

Côté motorisation, il est propulsé par un moteur Bosch couplé à une batterie de 500 Wh. Le constructeur promet jusqu’à 65 km d’autonomie. À noter que l’endurance variera en fonction du poids du cycliste. Cerise sur le gâteau : la transmission se fait au travers d’une courroie au lieu d’une chaîne. Les Commuter:ON et Precede:ON sont d’ores et déjà disponibles aux prix de base respectifs de 3299 € et 4299 €.