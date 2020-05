Découvrez l’espagnole Bravo GLE, une moto électrique à moins de 5000€

Une moto électrique à moins de 5000€ ? C’est un prix à faire pâlir tous les constructeurs de la Terre ! Et pourtant l’entreprise espagnole Ebroh basée à Saragosse compte bien se faire une place avec la Bravo GLE ! Rendre accessible à tous ce moyen de transport écologique et économique est le but premier d’Ebroh…

Bien entendu, à ce prix, il ne faudra pas s’attendre à une moto de luxe. Conçue pour les déplacements citadins, rechargeable sur simple prise… Vous ne chevaucherez pas une Harley Davidson pour ce prix, mais la Bravo GLE pourrait largement tirer son épingle du jeu !

Caractéristiques techniques de la Bravo GLE

Cette moto électrique équivaut à un moteur thermique de 125cc, et nécessite donc le permis A1. Si vous possédez déjà un permis B obtenu avant le 1er mars 1980 vous serez dispensé de la formation permis A1. La Bravo GLE possède un moteur de 5kW et une batterie (35 kg) de 5,4 kWh. Elle se recharge sur une prise électrique classique en 5 heures et affiche une autonomie de 100 km pour une vitesse de pointe de 110 km/h.

Crédit photo : ebroh.es

4490€ seulement !

147 kilos, c’est le poids total de la machine ! Côté freinage, la sécurité est assurée par un double frein à disque avant. Elle dispose d’un écran LCD pour compteur de vitesse, de kilomètre, heure et charge de batterie. Trois modes de conduite sont disponibles sur la Bravo GLE. Elle existe en 3 couleurs (noir, bleu, rouge) et affiche un tout petit prix de 4490€ ! C’est actuellement la moto électrique la moins cher du marché au vu de ses caractéristiques techniques.

Les motos électriques sont encore très chers, prenez par exemple la Haley Davidson LiveWire, le deux roues coûte 33900€… La Bravo GLE envahira-t-elle nos centres-villes ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais c’est une parfaite opportunité pour passer du thermique à l’électrique !

Via Electricmotorcycles