Fiido : The Beast, une trottinette ultra puissante (1300W / 50 km/h) qui se transforme en scooter électrique

Vous envisagez peut-être d’acquérir une trottinette électrique, mais l’idée de devoir rester debout pour la conduire ne vous enchante pas plus que ça… Cela tombe plutôt bien, car la marque Fiido, une firme de design très innovante, devrait bientôt lancer la Beast. Et cette trottinette électrique d’un nouveau genre permet de rouler assis ! Du coup, ce n’est plus tout à fait une trottinette, mais peut-être plus un scooter électrique. A force d’innovations et d’engins toujours plus hybrides, on y perd un peu notre latin… Tout ce que l’on peut vous dire, c’est qu’elle devrait séduire les plus jeune avec son look de mini scooter ! Présentation.

Une troisième prouesse pour Fiido

Après le vélo électrique D11 en 2020 puis le modèle Fiido X l’année suivante, la firme américaine revient avec la Beast, littéralement La Bête. Comme pour les deux précédents véhicules, c’est une campagne de financement participatif qui devrait permettre la commercialisation de la Beast. Fiido est en mission : avoir le courage de défier nos limites et de poursuivre l’inconnu. Et avec ce modèle, la mission pourrait bien être accomplie ! Après plusieurs années dans le domaine du vélo électrique, Fiido élargi son champ de possibilité avec The Beast, qu’ils décrivent comme le tout premier scooter électrique qui se combine avec un kart.

Alors scooter ou trottinette ?

Difficile de faire un choix ! En fait, The Beast permet d’être conduit debout, mais permet aussi le « mode kart » pour les amateurs de sensations fortes. Le concept de cet engin a évidemment déjà été breveté par Fiido. Techniquement, The Beast s’équiper de deux moteurs haute vitesse de 1300 W qui permettent d’obtenir une puissance de performance suffisante, y compris hors des sentiers battus. Avec un système de suspension double et un double freinage hydraulique, il permet d’affronter les routes de montages, les sentiers boueux, ou le bitume. La réponse de freinage étant quasiment immédiate, même les rebonds ou les sauts ne l’intimident pas.

Côté batterie, The Beast s’équiper d’un modèle de 1536Wh, la capacité maximale des scooters électriques actuels. Fiido annonce une autonomie de 100 kilomètres en mode conduite normale. La batterie de l’engin est évidemment amovible pour pouvoir la recharger et la transporter facilement (36,5 kg). Pour les pneus, vous pourrez compter sur de touts petits modèles de 11 pouces qui offrent une adhérence plus forte et une protection anti-crevaison. Il semble cependant que le nouveau Fiido soit plus adapté à la conduite hors route qu’en ville.

Quand serait-il disponible ?

Selon la marque, la Beast sera disponible en précommande sur Indiegogo à partir de la mi-mars. Si le constructeur reste constant par rapport aux deux précédents projets financés, le lancement devrait se faire avec une grosse remise… Pour le moment, silence radio, mais le 15 mars approche, restez aux aguets ! Nous ne savons pas si les délais de la mi-mars seront respectés, ni si The Beast sera livrable et/ou homologué en Europe… Mais ce qui est certain, c’est qu’il est innovant et présente plutôt bien non ? Plus de détails et de mises à jour peuvent être trouvés sur les pages officielles et les médias sociaux de Fiido : Plus d’infos : Fiido.com / Indiegogo : Fiido E Bike