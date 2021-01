Fuell Flluid_2, le scooter qui se transforme en vélo électrique

Née en 2019 d’un partenariat entre des investisseurs français et l’entreprise américaine Bluell qui appartient à Erik Buell, un pionnier des technologies de moto de course, Fuell se spécialise dans la conception de vélos et motos 100 % électriques. En dépit de son jeune âge et de la crise sanitaire, son catalogue se compose déjà actuellement de deux références : un vélo et une moto électriques. Le vélo électrique Fuell Flluid 1 est déjà disponible en France pour environ 4000 euros.

Pour ce prix, l’engin embarque un moteur électrique de 250 watts et deux batteries amovibles de 1080 Wh. Une configuration qui promet jusqu’à 200 km d’autonomie ainsi qu’un couple maximal de 100 Nm. Le Flluid 1 se distingue aussi par son splendide cadre en alliage d’aluminium auquel s’ajoutent des jantes de 27 pouces. Certes, ce modèle est déjà très impressionnant, mais avec le Fuell Flluid 2, l’entreprise veut aller encore plus loin.

Un deux-roues modulaire

Pour le moment, nous ne disposons pas encore de suffisamment d’informations au sujet de cette nouvelle référence en préparation chez Fuell. Tout ce qu’on sait, c’est que le Fuell Flluid 2 est en développement depuis six mois. Nos confrères de moto.it ont néanmoins pu mettre la main sur des rendus qui auraient été extraits d’un brevet.

À en juger par les images et les descriptions qui les accompagnent, le Fuell Flluid 2 aura un cadre modulaire adapté à différents types de batteries. L’utilisateur pourra aussi basculer rapidement entre les modes vélo électrique et scooter électrique. Pour ce dernier contexte d’utilisation, il suffirait de retirer les pédales et mettre à la place deux petits marchepieds.

Quid de l’homologation ?

Comme indiqué plus haut, nous ne savons pas encore grand-chose à propos de ce nouveau deux-roues modulaire de Fuell. On ignore ainsi sa configuration technique, encore moins son prix et sa date de sortie.

Quoi qu’il en soit, le concept mis en œuvre par l’entreprise mérite quelques réflexions. On se demande ainsi si le Fuell Flluid 2 ne risque pas d’avoir du mal à obtenir son homologation en Europe. En effet, la législation européenne en matière de deux-roues électrique est plus sévère que celle d’autres pays, notamment des États-Unis. Espérons que Fluell a déjà tout prévu pour que ces détails n’entravent pas le lancement de son produit.