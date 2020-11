Juiced Bikes : une « mobylette » électrique pensée pour la livraison de marchandises

Juiced met à jour son catalogue. Nous savons aujourd’hui grâce à Electrek que la jeune entreprise américaine basée à San Diego a dévoilé une nouvelle version de l’HyperScorpion. Baptisé HyperScorpion Express, l’engin se démarque principalement par sa peinture jaune vif.

Une teinte qui n’a pas été choisie par hasard dans la mesure où elle devrait permettre au véhicule d’être bien visible dans la circulation. En fait, la HyperScorpion Express a été conçue pour répondre aux besoins et aux exigences des professionnels de la livraison.

Un cyclomoteur électrique utilitaire

Sa peinture n’est bien évidemment pas le seul élément qui distingue l’HyperScorpion Express de la version standard de la gamme HyperScorpion. Dotée à l’arrière d’un porte-bagage conçu pour une utilité extrême, la mobylette électrique est capable de transporter de gros sacs de livraison comme ceux utilisés par UberEats et DoorDash aux États-Unis.

Pour le reste, le nouveau cyclomoteur électrique ressemble au modèle annoncé plus tôt. Ainsi, en plus de pouvoir se déplacer uniquement par le biais de son moteur électrique de 1000 W, l’engin propose une assistance au pédalage. Juiced Bikes promet une vitesse de pointe de 48 km/h ainsi qu’une autonomie de 112 km lorsque l’assistance est activée. L’HyperScorpion Express intègre effectivement une batterie de 52 V / 19,2 Ah, soit 1 kWh.

Légèrement plus cher que la variante normale

Il est intéressant de noter que la batterie de cette mobylette électrique de Juiced Bikes est amovible. Ce design permettra au livreur de passer rapidement à un autre accumulateur lorsque l’énergie stockée dans celui en cours d’utilisation devient insuffisante. Inutile de rappeler que les batteries interchangeables permettent de prévenir les pertes de temps vu qu’on peut rouler toute la journée.

On soulignera aussi la présence d’une double suspension (avant et arrière) pour mieux amortir les chocs. La conception du cadre a d’ailleurs été optimisée pour que le motocycliste se sente confortable, quelle que soit sa taille. Côté prix, l’HyperScorpion Express coûte seulement 100 dollars de plus que le modèle standard. Pour se le procurer, il faudra débourser la somme de 3099 dollars.

Et si vous faites partie de ceux qui désirent rouler en mobylette électrique sans vouloir dépenser une fortune, sachez que Juiced Bikes a un modèle qui coûte moins de 2000 dollars. Il s’agit de la version de base de la Scorpion, commercialisée au prix compétitif de 1799 dollars.