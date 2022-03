La hausse du carburant provoque un essor du marché des voitures électriques d’occasion

Au Royaume-Uni, comme dans la plupart des pays, les automobilistes subissent de plein fouet les effets de la pénurie de carburant. Après la crise qui a eu lieu en septembre dernier, les experts britanniques s’attendent à une nouvelle hausse des prix de l’essence et du diesel dans un avenir proche. Ceux-ci pourraient respectivement atteindre 2,50 £ et 3 £ le litre en raison notamment de la guerre en Ukraine. Les files d’attente risquent ainsi de persister dans les stations-services. Pour se prémunir contre une telle éventualité, nos voisins anglais privilégient de plus en plus les moyens de transport électriques. Les voitures électriques intéressent particulièrement les usagers de la route et chez les concessionnaires, les demandes de renseignements tendent à affluer.

Les voitures électriques d’occasion : la nouvelle tendance au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, la popularité des voitures électriques remonte à bien avant la crise du carburant. Le marché progresse lentement — avec un pic en 2020 (près de 60 000 unités vendues) — depuis l’annonce du plan visant à interdire les ventes de voitures neuves à essence et diesel sur le territoire national à partir de 2030. Ces derniers temps, ce sont les ventes de véhicules électriques d’occasion qui prennent leur envol.

Selon un rapport de Motorparks, trois quarts des consommateurs britanniques opteraient pour cette alternative. De nombreux arguments expliquent ce choix, à commencer par les coûts. En plus de leur prix d’achat réduit, les voitures électriques de seconde main bénéficient également de garanties étendues. Il n’est pas non plus nécessaire de dépenser pour des gadgets supplémentaires, puisque dans la plupart des cas, c’est l’ancien propriétaire qui s’en est chargé.

Moins polluants, de plus en plus performants

Le plus grand avantage des voitures électriques réside toutefois dans leur côté écologique. Leur taux d’émission de polluants atmosphériques est relativement faible comparé à celui des véhicules à moteur thermique. De plus, les batteries deviennent de plus en plus performantes grâce aux avancées technologiques accomplies ces dernières années par les chercheurs. Les modèles actuels possèdent une durée de vie de 10 à 20 ans, pour une distance parcourue aux alentours des 240 000 km.

Les voitures électriques, mais pas seulement…

Les voitures électriques gagnent actuellement en popularité, mais pour faire face à la crise énergétique, il existe d’autres solutions de transport écologiques. Les experts évoquent notamment les vélos électriques, mais aussi les moyens de transport en commun. Néanmoins, si l’on veut adopter un mode de déplacement résolument écolo, rien ne vaut la marche à pied ou bien le vélo classique. Bref, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités !