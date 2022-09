La location d’une Peugeot e-208 à 150 € par mois ?

Une offre qui semble intéressante face aux prix des voitures électriques neuves, et à la flambée des prix du carburant que nous avons connu ces derniers mois… Peugeot souhaite, avec cette offre, rendre la voiture électrique préférée des français, accessible au plus grand nombre… La e-208 étant la voiture électrique la plus vendue sur les 6 premiers mois de 2022… Une location Peugeot longue durée (LOA) qui fait que cette e-208 coûterait 5€ par jour… Une aubaine ou une opération marketing ? Décryptage !

Est-ce une offre intéressante ?

Si l’on estime que le plein de la e-208 revient à environ 8 € et vous permet de parcourir 360 kilomètres, vous payez donc 5€ pour la voiture puis 2.20€ si vous parcourez 100 kilomètres par jour… L’offre est proposée sur le modèle Active de l’e-208, ce qui vous donne également pour le même prix, l’écran tactile 7 pouces, l’allumage automatique des feux, les rétros électriques, et la climatisation qu’il faudra utiliser le moins possible si vous voulez gagnez en autonomie… Voici l’offre proposée par Peugeot pour cette e-208, mais il vaut mieux lire entre les lignes !

Que cache l’offre de location Peugeot ?

Si le paiement mensuel est bien de 150€ par mois, il faudra tout de même verser un apport (ou premier loyer) de 10 500€ que vous pourrez couvrir en partie par le bonus écologique de 6000€, ce bonus étant accordé à tous, sans conditions de ressources pour l’achat d’un véhicule électrique du type de la Peugeot e-208. Vous pourrez également bénéficier de la prime à la casse de 2500€ en refourguant votre vieille voiture diesel ou essence… Ce qui, finalement, vous fera tout de même 2000€ à verser pour obtenir votre LOA ! Attention, nous rappelons que la prime à la casse concerne les véhicules essences mis en circulation avant 2006 ou les véhicules diesels mis en circulation avant 2011… Si votre voiture est plus récente, vous ne pourrez donc pas en bénéficier ! La prime à la casse est également soumise à conditions de revenus…

Une offre pour « très petits rouleurs »…

Enfin, l’offre de location Peugeot s’étend sur 24 mois et sur 500 kilomètres par mois… Si vous faites plus de 500 kilomètres dans le mois, soit 6000 kilomètres par an, ce sera 7 centimes de plus par kilomètre et donc 7€ de plus tous les 100 kilomètres… Si vous comptiez prendre chaque jour la e-208 pour parcourir les 20 kilomètres qui vous séparent de votre bureau, cela risque de vous coûter bien plus cher qu’un LOA classique ! Pour que l’offre soit intéressante, il faut donc que vous puissiez bénéficiez de la prime à la casse en étant un ménage modeste et que vous ne rouliez pas plus de 500 kilomètres par mois… Ce qui est un peu compliqué, à moins de n’avoir que quelques courts trajets à effectuer en ville… Dans ce cas, l’option du vélo électrique ne serait-elle pas plus judicieuse ? L’offre sera finalement très intéressante si vous êtes un ménage modeste pour la prime à la casse : dans ce cas, elle est de 5.000 €, il n’y a donc pas d’apport, et même un « cadeau » de 500 €. Là, on a bien une e-208 à 150 € par mois, pour 500 km.

Et si vous optiez pour une LOA ou une LLD ?

On l’a vu, l’offre Peugeot ne s’adresse donc pas forcément à tous les conducteurs… Pour du leasing Peugeot vous pouvez opter pour une LOA (Location avec Option d’Achat) qui vous permettra d’acquérir votre voiture à la fin de votre contrat de location. Vous pouvez aussi choisir une LLD (Location Longue Durée) avec un contrat dont les mensualités dépendront de votre apport initial. En effet, selon le montant de l’apport, le modèle que que vous choisirez, le kilométrage et la durée de votre contrat pourront faire baisser le montant de vos mensualités. La location longue durée permet aussi au propriétaire de changer régulièrement de véhicule, à la fin de contrat sans avoir besoin de verser un nouvel apport… Le leasing devient un vrai bon plan pour celles et ceux qui veulent rouler dans une voiture sûre et récente, sans avoir besoin de faire un crédit ou de payer des mensualités énormes… Mais attention aux offres qui peuvent sembler alléchantes, mais qui cachent parfois quelques petites obligations pas vraiment pratiques !

