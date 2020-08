L’américain Tarform dévoile la Luna, une moto électrique, évolutive et durable

Encore une nouveauté dans le domaine des motos électriques ! Cette fois-ci, c’est le constructeur américain Tarform qui propose la Luna ! Bientôt nous ne saurons plus où donner de la tête tant les modèles se multiplient. Le secteur étant en plein essor, chacun y va de son innovation, de son petit plus qui pourra séduire les futurs acheteurs !

Avec le modèle Luna, Tarform innove sur le côté durable et évolutif de son engin motorisé, électrique évidemment ! Un look de roadster rétro, des matériaux recyclés ou recyclables pour support et des performances alléchantes pour ce modèle original.

Des matériaux recyclés pour sa conception

La Luna est un modèle de moto électrique durable par plusieurs aspects. Tout d’abord, pour les matériaux. On retrouve des cartes en plastique, une structure en aluminium et une selle en cuir biodégradable. La fibre de lin est également présente pour d’autres éléments de la moto.

Ensuite, la Luna sera évolutive. En effet le changement de pièces est facile. Par exemple, le pack batterie 10 kWh d’origine pourra être remplacée par les futures batteries qui sortiront, sans changer de moto. Concrètement le cadre des futurs modèles ne devrait pas changer mais il sera possible d’y inclure les pièces détachées améliorées.

Des performances intéressantes

Le constructeur annonce une autonomie de 200 km et un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes ! Côté moteur, il développera 55 chevaux, avec une batterie de 10 kWh. La vitesse de pointe annoncée est de 150 km/h et il faudra environ 50 minutes pour atteindre les 80% de charge de batterie.

Crédit photo : Tarform

Quelques petit plus intéressants viendront agrémenter la Luna comme un compteur couleur ou un radar arrière à 180°. Démarrage sans clé, système de détection d’angles morts ou vibrations dans la selle en cas de danger sont aussi au programme.

Crédit photo : Tarform

Il faudra tout de même débourser 24000 € pour acquérir ce nouveau bijou technologique et durable. Les livraisons débuteront en 2021, il est déjà possible de précommander la Luna contre un acompte de 500$.