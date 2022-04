LeMond Prolog : un vélo électrique (de luxe) en fibre de carbone qui ressemble à un vélo traditionnel

On reproche parfois à certains vélos électriques, leur manque d’élégance et leur design assez peu discret. C’est vrai qu’un vélo électrique se remarque simplement en le regardant ! Mais lorsqu’un certain Greg Lemond, triple vainqueur du Tour de France, met son grain de sel dans la conception d’un vélo électrique, cela ressemble à un vélo traditionnel… Ce vélo, c’est le « LeMond Prolog », élégant et puissant, il est électrique mais léger, et garde la physionomie d’un vélo classique. Ce vélo entièrement en carbone ne pèse que 12 kilos et pourrait bien apporter une nouveau design dans le domaine du vélo électrique. Présentation.

Un vélo électrique d’un nouveau genre

Avec des composants haut de gamme, un cadre extrêmement léger entièrement en fibre de carbone, il est un peu la Rolls Royce des vélos électriques. Le design et les peintures sont extrêmement minutieux et il dispose d’une transmission fiable et intelligente Mahle de 250 watts. Ajoutons à cela un système d’engrenage polyvalent à 11 vitesses, des éclairages intégrés et constamment allumés, nous avons un petit portrait du LeMond Prolog.

Entrons au cœur de la technique !

Nous vous le disions en préambule, le LeMond Prolog s’équipe d’un système Mahle X35+ Smart Ebike avec un moteur de moyeu arrière de 250 watts qui fournit une assistance douce à la pédale jusqu’à des vitesses de 32 km/h. L’accélération à partir du démarrage du vélo serait assez phénoménale ! Pour la transmission, il s’équipe d’une Shimano GRX à 11 vitesses qui offre une flexibilité parfaite sur tous les types de terrain. Il peut également être équipé d’un système de changement de vitesse Di2 de Shimano, mécanisé à commande électronique qui vous permet d’effectuer des changements de vitesse ultra-précis avec une commande du bout des doigts. Le vélo électrique est également intelligent puisque Mahle propose également une application mobile qui suivra vos données de conduite et s’intégrera à un compte Strava. Enfin, il est disponible en trois couleurs : Blanc, Noir et Rose. Des options comme une batterie externe ou des roues en fibre de carbone sont également possibles.

Si vous l’achetez, protégez-le à tout prix !

Avec un prix annoncé de 4500€, autant vous dire que son seul défaut c’est évidemment son prix… Il a beau avoir la « patte » de Greg Lemond, vainqueur du Tour de France, en 1986, 1989 et 1990, ce prix est très élevé. Ce vélo électrique reste cependant dans la lignée que ceux déjà produits par l’entreprise de fabrication de vélos de courses à cadre en fibre de carbone fondé par le champion en 1989; Si vous êtes tenté par ce modèle d’excellence, pensez à l’équiper d’un antivol, voire de deux ! Ce serait vraiment dommage qu’il vous soit volé ! Fabriqué et distribué par l’entreprise de Greg Lemond, le vélo électrique de luxe ne sera pas homologué en France en l’état. Rappelons qu’un vélo électrique ne doit pas dépasser les 25 km/h par l’assistance pour pouvoir rouler en Europe. Plus d’infos sur LeMond.com .