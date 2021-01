Nio ET7 : une berline électrique élégante qui promet des performances impressionnantes (1000 km d’autonomie)

L’univers des voitures électriques continue de s’étendre. Tesla y règne certes en maitre, mais n’oublions pas non plus que les constructeurs traditionnels s’intéressent de plus en plus à ce secteur pour ne citer que BMW, Audi, Renault ou encore Hyundai. Quant à Nio, elle fait partie de ces start-ups qui ambitionnent de grandir sur ce marché largement prometteur.

Originaire de Chine, elle vise déjà très haut malgré son âge relativement jeune. Comme le souligne Manners.nl, elle veut entrer en compétition avec la firme d’Elon Musk, mais aussi avec des marques allemandes telles que BMW, Audi et Mercedes. Pour ce faire, Nio mise sur l’ET7, une berline élégante qui promet des performances impressionnantes.

La Tesla chinoise

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la Nio ET7 n’a rien à envier à ses concurrents de chez Tesla en termes de design et de performances. Avec ses lignes épurées et ses détails soignés, le véhicule a de quoi répondre aux exigences des automobilistes contemporains. Comme sur les modèles fabriqués par la firme américaine, les poignées de porte sont par exemple encastrées.

L’ET7 bénéficie aussi d’un feu arrière continu. Une configuration qui rappelle l’Audi e-tron. À l’intérieur, il est question d’un écran Amoled de 12,8 pouces. L’habitacle se caractérise également par la prééminence du bois et du cuir. À cela s’ajoute un système audio de 1000 watts comprenant 23 haut-parleurs !

Et les performances ?

La performance n’est pas en reste. Elle est tributaire de la version choisie par l’acheteur, mais le modèle le plus puissant intègre deux moteurs délivrant une puissance totale de 684 ch. D’après Nio, cela permet une accélération de 0 à 100 en seulement 3,9 secondes. Elle intégrera également son propre système de conduite autonome propriétaire NAD.

Une autonomie allant jusqu’à 1000 km

En ce qui concerne la puissance de la batterie, elle oscille entre 70 kWh et 150 kWh, en fonction des modèles. La capacité la plus faible assure tout de même 500 km d’autonomie, alors que la plus élevée permet de parcourir 1000 km avec une seule charge complète.

Pour la version 100 kWh, Nio promet une endurance de 700 km. Ces chiffres sont déjà spectaculaires, mais l’entreprise ne compte pas en rester là. Ainsi, elle prévoit de lancer un système d’échange de batteries pour que les utilisateurs ne soient pas obligés de brancher leur véhicule à un chargeur. Un concept qui devrait réduire les pertes de temps.

Pour l’heure, la Nio ET7 cible uniquement la Chine. Cette situation devrait néanmoins bientôt changer étant donné que le constructeur prévoit de se lancer sur le marché européen en 2021. Côté prix, le véhicule coute 448 000 yuans dans son pays d’origine, soit à peu près 56 600 €.