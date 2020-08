OAZÎS, un étonnant « vélo-couché » électrique qui fonctionne à l’énergie solaire !

Vous connaissez le trike ? C’est une alternative à la pratique du vélo classique puisqu’il se pratique, couché ou semi-couché. Adepte de cette manière originale de pédaler, Grégory Barrier, un ingénieur de 37 ans, en a fait une innovation géniale ! Le trike semi-couché à alimentation solaire, son nom OAZÎS !

Grégory circule tous les jours à vélo du côté d’Orléans (45) pour aller au travail. Il a alors pensé à adapter son vélo électrique pour les livreurs, glaciers, mais aussi pour déposer ses enfants à l’école. Et avec l’OAZÎS, il peut même se déplacer, à l’abri, quand il pleut.

Le trike est en fait un tricycle que lequel on pédale, allongé. Il offre une stabilité et peut embarquer des charges. L’OAZÎS de Grégory comporte une armature sur laquelle sont posées des cellules photovoltaïques. En abaissant la garde au sol pour la stabilité, il a pu concevoir cet étonnant prototype.

Son trike électrique peut atteindre les 30 km/h et il lui faut 2 heures pour engranger de quoi parcourir 100 km. Il peut même se charger l’hiver et pourrait selon son concepteur, alimenter un réfrigérateur pendant une année entière. Grégory avoue même devoir brancher des appareils sur son OAZÎS pour pouvoir le décharger (perceuse, smartphone etc).

Cependant, Grégory Barrier ne souhaite pas lancer une entreprise pour fabriquer son OAZÎS. Il souhaiterait que des chantiers solidaires ou ateliers d’insertion le fabriquent et le commercialisent. Il a d’ailleurs lancé un site internet et une campagne participative. Vous pouvez également suivre les aventures d’Oazis sur la page Facebook dédiée. Une belle idée à poursuivre pour des contact@velosolaire.org et plutôt économiques !