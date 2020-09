Velocifero Beach MAD, la moto électrique au design atypique et surprenant

Encore une petite nouvelle sur le marché des motos électriques ! Cette fois-ci, elle nous vient d’Italie : la Vocifero Beach MAD… Imaginée par le designer Alessandro Tartarini, elle ressemble plus à un vélo tout-terrain sur pneus surdimensionnés. Pourtant, c’est bel et bien une moto électrique qui se cache sous ce design original et futuriste.

Une moto électrique tout-terrain qui pourrait séduire les adeptes de randonnées en forêt… sans pollution aucune ! A mi-chemin entre un buggy et une moto, elle a été présentée lors du salon de l’automobile de Bangkok et devrait séduire les plus jeunes.

Si le design de la Vocifero Beach Mad est étonnant et pour le moins inattendu, ce n’est pas vraiment le cas de ses performances techniques. Une bête de scène mais peut-être pas une bête de course ? La Beach Mad est équipée d’un moteur de 2 kW et limitée à 60 km/h.

Hors de question de partir pour la journée sur une chevauchée fantastique puisqu’elle n’affiche que 60 à 70 kilomètres d’autonomie. Quant à la batterie lithium-ion, elle aura une capacité de 2.4 kWh (60V – 40Ah). Ajoutons à cela une pause de 5h pour pouvoir récupérer la charge de la batterie avant de repartir.

Crédit photo : velocifero.eu

Avec un prix annoncé de 5990€ tout de même, et malgré son design tout-terrain, cette moto électrique se destine donc à de petites balades… Pour les randonnées à moto électriques, il faudra opter pour un autre modèle, peut-être moins design mais plus endurant. Son look est, en revanche parfait pour qu’on la remarque dans le flot des motos électriques qui ne va cesser de s’étoffer.