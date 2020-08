Evoke 6061, une puissante moto électrique qui se recharge en 15 minutes seulement...

Le fabricant pékinois Evoke, présente un de ses tout nouveaux bijoux technologiques, l’Evoke 6061, sa première moto électrique de type cruiser. Avec un design plutôt minimaliste, ce deux-roues met la barre assez haute avec sa vitesse de pointe et sa capacité à se recharger en un temps record.

Une moto électrique puissante et véloce : Si l’on fait le tour des différentes caractéristiques de cette moto, on constate que le fabricant a voulu miser sur la puissance et la vitesse. L’Evoke 6061 se pare en effet d’un robuste moteur à système de refroidissement liquide de 120 kW, soit l’équivalent de 161 chevaux. De ce côté, elle se place donc devant ses concurrentes : la LiveWire de Harley-Davidson avec son moteur de 78 kW (105 ch) et la Zero SR/F (82kW/110 ch).

L’un des principaux atouts de ce modèle signé Evoke reste sans doute sa batterie de 24,8 kWh, un peu plus puissante que la moyenne. Il n’en faut pas moins pour réussir à pousser un aussi gros moteur. Pour le moment, cette capacité demeure une des meilleures avancées dans le domaine, puisqu’elle bat celle des batteries géantes de 21 kWh équipant la gamme de moto d’Energica.

Avec ce moteur, combiné à un cadre en aluminium CNC, l’Evoke 6061 parvient sans trop d’effort à rouler à une vitesse maximum de 230 km/h. Pour la petite comparaison, elle est beaucoup plus rapide que la Zéro SR/F Premium (200 km/h) et son homologue la Harley-Davidson LiveWire (177 km/h). Néanmoins, on ne sait pas encore en combien de secondes elle pourra atteindre cette vitesse de pointe.

Charge rapide et bonne autonomie

Pour son modèle, Evoke a effectué un travail assez remarquable au niveau de la batterie. Celle-ci profite en effet de la technologie de recharge rapide CC, une petite tendance en ce moment. Grâce à ce système, la recharge ne prendra que 20 minutes environ si on branche la moto à un chargeur adéquat de 125 kW. En moins de 15 minutes, la batterie se remplit déjà à 80 %, ce qui limite le temps d’arrêt et rallonge la durée de vie des pneus. Cela nécessite bien évidemment un point de recharge compatible et capable de produire du courant DC de niveau 3.

Crédit photo : Evoke

Si on ne trouve aucune station fournissant un tel service, il faudra compter sur le chargeur CA de 1,8 kW de la moto. Bien entendu, le chargement va requérir alors plus de temps. Dans tous les cas, une batterie pleine permettrait de parcourir plus de 470 km en ville et 270 km environ sur autoroute. En outre, même à plein régime celle-ci est protégée d’une éventuelle surchauffe grâce au refroidisseur liquide de l’engin. À noter que la première série ne prévoira que 100 exemplaires, commercialisés à 24 995 $ l’unité.