Voiture volante : General Motors présente un magnifique concept de taxi volant monoplace, la Cadillac eVTOL !

Le salon CES 2021 qui s’est tenu en ligne du 11 au 14 janvier dernier a été l’occasion pour les technophiles de découvrir les dernières inventions dans l’univers de la technologie. Nombreuses sont les marques qui y ont participé pour ne citer que Samsung, LG, Razer, Sony ou encore Lenovo.

Bien entendu, ces entreprises ne s’y sont pas rendues les mains vides. En ce qui concerne en particulier General Motors (GM), le géant américain de l’automobile a profité de l’évènement pour dévoiler des rendus et des animations d’un taxi volant monoplace. Baptisé Cadillac eVTOL, ce concept-car inédit a de quoi impressionner ceux qui désirent adopter une solution de mobilité performante et révolutionnaire.

Un secteur qui intéresse de plus en plus d’entreprises

Avant d’aller plus loin, il est intéressant de noter que bien que la présentation du Cadillac eVTOL marque pour le début d’une nouvelle ère pour GM, le groupe américain est loin d’être un précurseur dans ce domaine. Uber et Hyundai prévoient par exemple de lancer des taxis volants dès 2023. Aston Martin participe également à cette course sans précédent depuis assez longtemps, sans parler d’Archer. Cette dernière a même établi un partenariat avec Fiat Chrysler Automobiles dans le but d’accélérer le développement et le déploiement de sa solution de mobilité volante.

Un véhicule élégant et technologique

Concernant le projet de General Motors, à en juger par les images dévoilées dans le cadre de la dernière édition du salon CES, le Cadillac eVTOL se montre très élégant. Le véhicule est équipé de quatre rotors et mise sur une signature lumineuse unique pour rester visible et facilement distinguable la nuit. On soulignera aussi le fait que le toit est en verre. De plus, le constructeur a installé divers capteurs biométriques à l’intérieur pour s’assurer du confort du passager, en réglant par exemple automatiquement la climatisation ou la lumière.

Une vitesse de pointe de 90 km/h

Pour l’heure, nous ne savons pas encore grand-chose au sujet de cette navette volante monoplace de la marque Cadillac étant donné que GM n’a fourni que très peu de détails lors de son exposition virtuelle GM Exhibit Zero. Parmi ces rares informations que la firme a publiées, on sait que comme les eVTOL en préparation chez d’autres constructeurs, le Cadillac eVTOL sera capable de décoller et d’atterrir à la verticale.

Il intègre une batterie de 90 kWh et sera en mesure de voler jusqu’à 90 km/h. Le prix, tout comme la date de sortie, reste un grand mystère. En tout cas, vu le stade où il se trouve actuellement, n’attendez pas à voir l’appareil voler au-dessus de votre ville dans un avenir proche.