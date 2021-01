Razer dévoile un impressionnant masque de protection inclusif, avec micros, lumières et ventilateurs intégrés

La pandémie de coronavirus ait marqué au fer rouge l’année 2020, étouffant la majorité des commerces et handicapant les industries. Heureusement, cela n’a pas nui à l’imagination des développeurs et ingénieurs qui nous ont présenté une panoplie de nouvelles inventions sympathiques et intéressantes lors du CES 2021. Parmi ces technologies innovantes qui ont été présentées se trouvent deux conceptions de Razer : une chaise de jeu et….un masque de protection facial intelligent.

On se rappelle bien que dès que la pandémie de coronavirus s’est propagée dans le monde, l’une des priorités les plus urgentes des gouvernements et des industries a été de concevoir des masques faciaux. L’entreprise Razer, qui se spécialise dans la vente de fournitures pour les gamers, n’a pas fait exception puisqu’elle a détourné des pans de ses installations pour la fabrication de masques médicaux certifiés.

Le masque facial le plus intelligent et le plus convivial au monde ?

Razer aurait d’ailleurs fait don d’un million de masques chirurgicaux aux travailleurs de première ligne dans le cadre de son initiative Razer Health. Cependant, à mesure que la pandémie de coronavirus s’est installée dans notre quotidien et que les mesures de distanciation sociale perdurent, il a été constaté que le port des masques chirurgicaux impactait plus que ce que l’on croyait sur notre vie sociale.

Notamment, parce qu’on est dans l’incapacité de voir la moitié du visage de notre interlocuteur, que lorsqu’on parle avec un masque sur le visage, notre voix devient moins perceptible, etc. Toutefois, le nouveau concept de masque qu’a révélé Razer durant le CES 2021 pourrait bien résoudre tous ces problèmes et même, rendre le port du masque plus agréable aussi bien esthétiquement parlant que socialement.

Qu’est-ce que ce masque de Razer a de si particulier ?

L’entreprise explique sur son site que le Project Hazel est un masque intelligent multi-usage, qui met l’accent sur l’hygiène, prévient les problèmes environnementaux liés aux masques jetables tout en améliorant les caractéristiques d’un masque de protection individuelle réutilisable.

Concrètement, Razer indique que son masque fournit une protection respiratoire équivalent au masque N95 mais qu’en plus, qu’il était doté de « Smart Pods » qui filtre au moins 95% des particules en suspension dans l’air. Mais ce n’est pas tout, le masque est aussi composé de ventilateurs actifs détachables et rechargeables et d’un design clair et transparent qui permet de voir les expressions du visage.

Autres caractéristiques intéressantes, le Project Hazel inclut des lumières internes qui s’activent automatiquement dans l’obscurité et, pour finir, Razer a aussi pris en compte la diminution de la voix lors du port des masques. Ainsi, l’entreprise a pris le soin de doter son masque d’une technologie appelée Razer VoiceAmp, composée d’un microphone et d’un amplificateur intégrés dans le masque pour permettre à son porteur de parler avec clarté.

Un masque imperméable, solide, durable avec une boîte de désinfection à l’UV

A noter que ce masque de Razer est livré avec une boîte à chargement rapide qui permet non seulement de recharger le masque – une charge complète permet de tenir toute la journée – mais aussi de désinfecter les bactéries et les virus grâce à une lumière ultra-violet désinfectante. Question durabilité, vous n’avez rien à craindre puisque le masque est à la fois imperméable, solide et résistant aux rayures.

Pour apporter plus de confort aux porteurs, Razer a doublé son masque d’un silicone avec une fonction de refroidissement et de régulation actifs de l’air. Ce qui signifie que vous profiterez toujours d’un air frais, avec l’évacuation du CO2, lorsque vous porterez ce masque intelligent.

Il est cependant à noter que le masque Hazel n’est actuellement qu’un concept et que l’entreprise prévoit encore de mener des tests et d’attendre les retours des utilisateurs pour perfectionner le masque et, peut-être, changer son design. En tout cas, on pense que le concept actuel du masque Hazel peut déjà en séduire plus d’un, nous les premiers ! Et vous, qu’en pensez-vous ?