eVTOL : Archer et Fiat Chrysler Automobiles dévoilent une voiture volante capable de voler à 240 km/h

Comment se déplacer en ville plus rapidement et de manière propre ? Voilà certainement le genre de question qu’Archer se pose sans cesse. Basée à Palo Alto, en Californie, aux États-Unis, l’entreprise vient d’annoncer une grande nouvelle. Comme le rapportent nos confrères de Tech Crunch, elle a signé un contrat de partenariat avec le constructeur automobile américano-italien Fiat Chrysler Automobiles.

L’information a été partagée en marge du CES 2021 qui, rappelons-le, a vu la présence de General Motors et son concept-car inédit Cadillac eVTOL. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, il s’agit d’un concept de taxi volant monoplace équipé de quatre rotors. La configuration de ses hélices lui permet de décoller et d’atterrir à la verticale. Comme GM, Archer veut donc aussi avoir sa part du gâteau sur le marché très prometteur des eVTOL.

Une mise en production dès 2023

En collaborant avec FCA, Archer pense pouvoir être en mesure d’accélérer le développement et le lancement de sa voiture volante de transport urbain à décollage et atterrissage vertical. Pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose au sujet de l’appareil, mais toujours selon Tech Crunch, il devrait entrer en production de masse d’ici deux ans. Le partenariat permettra donc à Archer de bénéficier de l’expertise de Fiat Chrysler Automobiles en termes d’ingénierie, de conception, d’approvisionnement et de sciences des matériaux.

Un taxi volant 100% électrique

En fait, l’entreprise américaine dirigée par Brett Adcock et Adam Goldstein prévoit de présenter son avion taxi électrique au début de cette année. Les ingénieurs de FCA participeront ainsi à la conception du cockpit. Un travail auquel le géant américano-italien de l’automobile est certainement familier compte tenu de ses expertises en matière d’agencement et de personnalisation de tableau de bord.

Une vitesse maximale de 240 km/h

En termes de performances, outre le fait de pouvoir décoller et atterrir verticalement, l’aéronef en préparation chez Archer aura une vitesse de pointe 240 km/h grâce à son moteur électrique ultra performant. L’autonomie avoisinera les 100 km.

Il faut savoir qu’en plus des aspects purement techniques, le partenariat avec FCA vise aussi à aider le jeune constructeur à maitriser les coûts de production de son eVTOL. Archer ambitionne ainsi de produire des milliers d’appareils par an afin de profiter de l’économie d’échelle et devenir rapidement une référence dans le secteur des services de taxi aérien.