Le coming out du nouveau Superman, de la kryptonite pour les esprits conservateurs

Parmi d’innombrables sujet faisant débat dans notre société actuelle, nous retrouvons la bisexualité. Celle-ci se caractérise par le fait d’être attiré aussi bien par les hommes que par les femmes. Au fil des années, nous pouvons de plus en plus remarquer la présence de certains personnages de dessin animé assumer leur bisexualité ou leur homosexualité.

Le sujet avait déjà fait débat il y a 2 ans lorsque Disney décida d’inclure dans un de ces films le premier personnage homosexuel de l’histoire. Eh bien aujourd’hui c’est DC Comics qui se retrouve la cible de menaces.

Le coming-out de Jon Kent : un sujet délicat

Cela fait maintenant quelques semaines que les auteurs du comics Superman : Son of Kal-El sont la cible de différentes menaces. Ces menaces ont pris une telle ampleur qu’une protection policière fut demandée pour chacun des auteurs.

La raison de ces menaces ne serait rien d’autre que le coming-out récemment dévoilé de Jon Kent. En effet, le nouveau tome dévoilé par les auteurs il y a maintenant quelques semaines est porteur d’une grande annonce. Jon Kent, fils de Loïs et Clark Kent ainsi que futur Superman, dévoile au grand public sa bisexualité. Un coming-out qui n’est évidemment pas passé inaperçu auprès des lecteurs !

A la suite de cette annonce bouleversant certains lecteurs, les auteurs du comics ont fait l’objet de différentes menaces. Une protection armée de la police de Los Angeles a même été souhaitée par le studio DC Comics. Avec l’ampleur que prend cette situation, certains autres membres du personnel ont également eu le droit à des agents de police spécialement postés devant leur domicile.

Cependant, selon la police de Los Angeles, les menaces reçues par les auteurs ne seraient pas concrètes. La situation se serait même améliorée depuis la demande d’une protection policière. Les différents auteurs ne sont donc pas considérés en danger de mort.

Jon Kent, plus qu’un simple personnage de comics

Pour les auteurs de ce tome annonçant la bisexualité du personnage, leur choix pour le futur Superman se rapproche à des questions fondamentales. En réalité, Jon Kent ne ferait qu’évoluer avec son temps.

Les auteurs expliquent notamment que « La question pour Jon est : pour quoi un jeune Superman doit-il se battre aujourd’hui ? Un jeune de 17 ans peut-il combattre des robots géants sans tenir compte de la crise climatique ? Bien sûr que non. Est-ce que quelqu’un avec une super vision et une super audition peut ignorer les injustices à travers les frontières ? Peut-il ignorer la détresse des demandeurs d’asile ? »

Pour ces auteurs, le nouveau Superman est l’incarnation d’une nouvelle génération. Cette génération qui se pose de plus en plus de question sur son genre, son orientation sexuelle, son rapport à l’écologie et bien d’autres sujets. Jon Kent ne serait donc rien de plus que le reflet de notre société actuelle.

Selon Daen Cain, l’un des acteurs incarnant Superman sur petit écran, l’ouverture à différentes orientations sexuelles est une véritable révolution. Il déclare notamment « qu’il ne voit pas en quoi un Superman bisexuel est particulièrement révolutionnaire. Pour lui, le sujet de l’orientation sexuelle est aujourd’hui une chose banale de la vie. Et pour ce qui est de Jon Kent, celui-ci est seulement un jeune de 17 ans essayant tant bien que mal d’évoluer avec son temps.