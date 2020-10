🔥 Cdiscount Mobile : le forfait 30 Go en série limitée à 2,99 € au lieu de 12,99 € par mois

Avec le boom des services de streaming, notre consommation de data a beaucoup augmenté ces derniers temps. Le contexte sanitaire actuel ne fait que renforcer cette tendance en nous obligeant à utiliser internet pour rester en contact avec nos proches.

Conscient de cette réalité, Cdiscount propose du 2 au 4 octobre une offre promotionnelle qui permet d’accéder à son forfait mobile avec 30 Go pour seulement 2,99 € par mois. Ce tarif réduit est valable pendant six mois. Passé ce délai, le forfait vous coûtera 12,99 € par mois. Mais comme il s’agit d’une offre sans engagement, vous pourrez vous tourner librement vers la concurrence si vous le désirez.

Surfez en 4G partout en France !

L’enveloppe data de 30 Go est utilisable en France. Elle permet de surfer sur internet au travers de la couverture réseau 4 G de Bouygues Telecom, Orange ou SFR. À noter que ces trois FAI couvrent environ 99 % du territoire français. Autant dire que l’abonné pourra bénéficier des meilleurs d’internet partout en France.

Comme si cela ne suffisait pas, le forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 € par mois inclut des télécommunications pour que nous puissions discuter en tout temps avec nos amis et les membres de notre famille. Les appels téléphoniques, les SMS ainsi que les MMS sont illimités en France métropolitaine. Par contre, ces services sont facturés au tarif international en vigueur lorsque nous communiquons avec un correspondant qui se trouve dans les DOM.

Quid des services fournis à l’étranger ?

Pour 2,99 € par mois pendant 6 mois, ce forfait Cdiscount mobile avec 30 Go de data est également pensé pour vos déplacements dans les pays membres de l’Union européenne et dans les pays de l’AELE, entre autres, la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. Une enveloppe data de 10 Go vous est effectivement offerte pour surfer sur internet en 4G depuis ces zones, mais aussi les DOM.

Les avantages fournis en matière de télécommunication ne concernent pas uniquement la France. Le forfait permet d’appeler et d’envoyer des SMS / MMS en illimité vers les fixes et mobiles d’Europe et des DOM. Si cette offre vous convient, dépêchez-vous alors à effectuer votre souscription car il ne reste plus que quelques heures pour en profiter. Pour votre information, le MVNO proposera son forfait 80 Go à 3,99 € par mois du 5 octobre au 12 décembre.

Profiter de l’offre Cdiscount

Photo d’illustration WAYHOME studio / Shutterstock