Adieu les dosettes ? La machine à café en grain De’Longhi Magnifica passe sous la barre des 300 € !

Quoi de mieux qu’un bon café pour démarrer la journée ? Pour certains le café est un plaisir qu’ils aiment partager. Pour d’autres, c’est une addiction et ils ne peuvent pas s’en passer, tout est prétexte à avaler un petit café. Quel que soit notre mode de consommation, nous avons probablement tous un point commun : celui d’apprécier le « bon » café, et d’éviter le café machine qui s’apparente à un liquide chaud sans saveur. Alors que les dosettes avaient eu un succès phénoménal lors de leur arrivée sur ce marché, les consommateurs reviennent de plus en plus au café en grain, savamment moulu par nos grand-mères (53 % des foyers français ont une machine à capsules en 2018) ! Non seulement, le café en grain a une saveur unique, mais en plus, il est bien plus écologique et économique que les dosettes. Pour vous préparer de bons cafés, Cdiscount propose la De’Longhi Magnifica ECAM au prix incroyable de 299,99 €*. Un prix que vous ne reverrez peut-être pas de sitôt !

Présentation de la De’Longhi Magnifica ECAM

Cette machine va vous épater par la qualité des expressos qu’elle peut vous préparer et vous garantir une expérience café exceptionnelle grâce à ses nombreuses fonctionnalités et caractéristiques innovantes. Parmi les nouveautés qu’elle inclut, elle se dote d’un réservoir à grains nouvellement conçu qui lui permet de préserver intégralement les arômes du café, assurant ainsi une dégustation riche et pleine de saveur. La simplicité d’utilisation est une autre qualité phare de cette machine. Son panneau de commande intuitif vous permet de préparer votre café en toute simplicité, d’une simple pression sur un bouton. En ajustant le bouton de rotation, vous pouvez moduler l’intensité de l’arôme café selon vos préférences, offrant ainsi une personnalisation optimale. De plus, grâce à son système unique, elle facilite la préparation de deux cafés en une seule infusion, parce que le bon café, cela se partage aussi !

Envie d’un cappuccino ?

Pour celles et ceux qui préfèrent les boissons lactées, cette machine se dote du « Cappuccino System », qui est aussi une nouveauté. Avec elle, vous allez créer une mousse crémeuse pour des cappuccinos parfaits, saupoudrés de poudre de cacao, ils n’en seront que meilleurs, mais les gourmands le savent déjà ! Techniquement, la De’Longhi Magnifica ECAM affiche une pression de 15 bars, une puissance de 1 450 watts et une capacité de réservoir généreuse de 1,8 litre, elle garantit des performances de qualité professionnelle. Le type de café privilégié est le café en grain, offrant ainsi une fraîcheur et une qualité incomparables. Attention, pour ces types de machines, il est recommandé d’utiliser des cafés en grains naturels, ceux aromatisés pourraient colmater le système d’écoulement, car ils sont souvent sucrés.

Quels sont les différents types de café en grain ?

Deux grands types de café existent et vous les connaissez sûrement déjà : l’arabica et le robusta. L’arabica est le plus consommé au monde et est originaire d’Éthiopie. Au fil du temps, la culture s’est étendue au Kenya, au Soudan, au Yémen, dans la péninsule arabique et dans toutes les régions tropicales du monde. L’arabica représente 70 % de la production mondiale de café. Plutôt doux et aromatique, le café contient des notes caramélisées et chocolatées. Certaines variétés délivrent des nuances de fruits et de baies. Le second type est le robusta, beaucoup plus fort que l’arabica, avec deux fois plus de caféine au compteur.

Découverts au XVIIIe siècle en Afrique centrale, les grains de café robusta sont plus faciles à cultiver que l'arabica, même s'ils se révèlent de qualité moindre. Le café en grain robusta possède une qualité aromatique plus faible. Son pourcentage plus élevé en caféine lui confère un goût fort et amer, comparé à l'arabica. Les amateurs lui trouvent des notes de bois, un arrière-goût de cacahuètes ou de chocolat.

