Amazon casse les prix sur les enceintes Echo (Dot, Flex, Plus)

C’est la rentrée ! Cela n’a pas pu vous échapper ! Une rentrée un peu particulière certes, mais une rentrée quand même ! Pour l’occasion, vous avez peut-être décidé de passer à la maison connectée… Alexa éteins la lumière, Alexa ferme les volets, Alexa met la musique ou allume le chauffage !

Pour quelques jours Amazon casse les prix sur les enceintes connectées Echo Dot, Echo Flex et Echo Plus. Gadgets pour certains mais réelle utilité pour d’autres, elles permettent de contrôler votre maison depuis votre canapé. Pour des personnes à mobilité réduite, ces petites enceintes sont de réelles aides domestiques.

Echo Flex :

L’Echo Flex se branche sur une prise de courant et vous permet d’accéder aux infos, à la météo, au trafic routier directement par commande vocale. Vous pouvez aussi passer des appels mains-libres, passer commande sur Amazon et contrôler des appareils connectés. Bien entendu, il faudra que les ampoules ou téléviseur soient connectés à l’Echo Flex.

Echo Plus (2ème génération) + Ampoule connectée Philips Hue :

Sur ce modèle, Amazon propose 50% de réduction, le kit idéal pour débuter sur une maison connectée. Celle-ci vous permet de tout faire dans votre maison. La configuration est très simple grâce au hub Zigbee intégré qui améliore nettement le son de la musique. Avec Echo Plus, vous pourrez programmer des alarmes ou minuteurs, appelez un autre détenteur d’appareil Echo… Mais aussi écouter de la musique via Amazon Music, Deezer ou Spotify.

Echo Dot avec horloge intégrée :

Idéale pour poser sur votre table de nuit, l’Echo Dot vous permettra de vous réveiller en musique, mais également d’ouvrir vos stores ou d’allumer la lumière avant même de poser le pied au sol.

Les appareils Echo protègent tous vos données et votre vie privée. Ils sont tous équipés d’éléments de protection. Et pour encore plus de sécurité, ils disposent d’un bouton « Arrêt Microphone » qui désactive la totalité des microphones de la maison. C’est peut-être le moment d’essayer de vivre « connectés » et de laisser la technologie faire à votre place ?

