Travailleurs nomades ou voyageurs du bout du monde, vous êtes toujours à la recherche d’une batterie portable performante ou d’un chargeur qui rendra la vie à votre Smartphone en quelques minutes. Comme nous tous, vous souhaitez des appareils performants, mais qui n’explosent pas votre budget. Et si vous faisiez confiance à UGREEN, une marque phare dans le domaine des chargeurs, batteries de secours ou supports de téléphone. Découvrez quelques produits de leur nouvelle gamme et passez à la vitesse de chargement supérieure. Et si vous cherchez un petit cadeau sympa pour Noël, vous pouvez aussi lire la suite, cela pourrait vous intéresser. C’est parti pour un petit tour d’horizon.

Le chargeur UGREEN Nexode 30 W

Le chargeur USB C 30 W représente le must de la charge rapide, avec une puissance maximale de 30 W pour recharger de nombreux appareils compatibles USB-C. Aucun modèle de Smartphone, même les plus récents comme l’iPhone 15 ou le Galaxy, 23 ne lui fera peur. De plus, il prend en charge la plupart des protocoles, y compris les plus récents comme Power Delivery 3.0, PPS, QC 4+/ 4.0/ 3.0, et SCP, FCP, AFC. Côté technologie, il présente l’une des dernières en date, la GaN II avancée, ce qui le classe très haut dans la liste des chargeurs compacts et performants.

Sa charge ultra-rapide permet de recharger l’iPhone 15 de 0 % à 60 % en seulement 30 min et le Galaxy S21 Ultra de 0 % à 100 % en 60 min. De plus, il est équipé de puces intelligentes qui garantissent la sécurité de vos appareils en prévenant les courts-circuits, les surtensions, la surchauffe et les surintensités, vous offrant une tranquillité d’esprit pendant le processus de charge. Le chargeur UGREEN Nexode 30 W, c’est le petit accessoire que nous cherchons toujours partout et qui peut servir à tout moment ! Avec un prix de seulement 12,98 € (au lieu de 19,99 €, soit 35 % de remise), ce serait dommage de vous en priver, non ?

Le chargeur UGREEN Nexode 65 W

Avec ce second modèle, nous montons un peu en gamme et en performance. Pour vous rendre service en toutes circonstances, il se dote de 3 ports et prend en charge divers protocoles de charge rapide tels que PD 3.0, PPS, QC 4+/ 3.0 et SCP. Quel que soit l’appareil qu’il devra recharger, il répondra toujours présent à l’appel, à condition, bien entendu, que les appareils à charger soient compatibles USB-C. La capacité de charge ultra-rapide, atteignant 65 W, assure une recharge rapide, notamment pour des appareils exigeants tels que le MacBook Pro 13 Pouces. La répartition intelligente de la puissance entre les trois ports garantit une efficacité optimale lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément.

Grâce à la technologie GaN II, ce chargeur USB C 65 W garantit une puissance accrue tout en conservant une taille compacte, comparable à celle d’un boîtier AirPods Pro. En termes de sécurité, il reprend les mêmes caractéristiques que le précédent et dispose de puces intelligentes intégrées qui protègent vos appareils lors du chargement. Le chargeur UGREEN Nexode 65 W, l’outil idéal pour tous les travailleurs nomades ou les voyageurs infatigables est au prix de 32,49 € (au lieu de 49,99 €, soit 35 % de remise).

Le chargeur UGREEN Nexode 100 W

Nous voilà arrivés, crescendo, à la Rolls-Royce des chargeurs ultra rapides avec le Nexode 100 W de chez UGREEN. Il se destine à tous ceux qui vivent dans la précipitation, et par ailleurs aux plus têtes-en-l’ air d’entre nous, ceux qui se rappellent qu’ils ont oublié de charger leur portable une demi-heure avant de partir ! Équipé de trois ports USB C et d’un port USB A, il est d’une puissance remarquable et prend en charge les protocoles de charge rapide tels que PD 3.0, PPS, QC 4+/ 3.0 et SCP. Les ports USB-C1 et USB-C2 du chargeur permettent une charge ultra-rapide pouvant atteindre 100 W lorsqu’ils sont utilisés individuellement. Ce qui est idéal pour charger rapidement des appareils exigeants tels que le MacBook Pro.

Cependant, attention aux appareils de faible puissance comme les 5 W de l’Apple Watch, le chargeur pourrait les endommager, trop puissant pour ce type d’appareils. La puissance est distribuée intelligemment entre les quatre ports pour assurer une charge optimale. Les puces intelligentes mentionnées plus haut intègrent aussi ce chargeur, ce qui protège tous vos appareils des risques liés aux surtensions électriques. Le chargeur UGREEN Nexode 100 W est disponible au prix de 45,84 € (au lieu de 66,98 €).

Le support de téléphone voiture Gravité

Cette fois-ci UGREEN pense à ceux qui utilisent leur Smartphone en voiture, en guise de GPS bien entendu, car utiliser son téléphone au volant est interdit ! Et il est intelligent ce support de téléphone puisqu’il se serre automatiquement sous l’effet de sa propre gravité, dès que vous installez votre Smartphone par le haut. Il se dote aussi d’un crochet amélioré en forme de clip, qui lui permet de s’accrocher très facilement à la grille d’aération, offrant une installation pratique sans nécessiter de collage, de vissage ni de perçage.

Un élément essentiel pour terminer la description : le port de charge réservé reste accessible, vous ne risquez donc pas d’endommager votre prise de charge en manipulant le téléphone. Le support de téléphone UGREEN Gravité est vendu au prix de 14,99 € (au lieu de 19,99 €, soit 40 % de remise), un prix mini qui vous garantira sécurité et visibilité au volant.

La batterie externe portable 25 000 mAh 100 W

Attention, les yeux, la capacité de cette batterie est juste énorme ! En effet, elle se dote d’une capacité de 25 000 mAh. Ce qui lui permet, par exemple, de charger entièrement le MacBook Pro 14″ jusqu’à 1,3 fois. Pour le Galaxy S23 Ultra, ce sera jusqu’à 3,0 fois et pour l’iPhone 15 jusqu’à 5,5 fois. Idéale pour les voyages d’affaires, les courts trajets, le camping, l’alpinisme et d’autres activités de plein air, cette batterie externe nécessite une charge initiale complète avant sa première utilisation. Sa puissance de 145 W est également impressionnante, d’autant qu’elle est dotée des dernières technologies PD 3.1 et QC 3.0, le port USB-C1, ce qui lui permet de charger un MacBook Pro 16″ à 56 % en seulement 30 minutes.

Enfin, la batterie externe dispose de 3 sorties (USB-C1/C2/A), permettant le chargement simultané de trois appareils à leur vitesse maximale. Il faut ainsi seulement 2,5 h pour la recharger elle-même grâce à un chargeur de plus de 65 W. Elle intègre également des technologies de protection multicharge qui garantissent la sécurité de vos appareils pendant la charge. La batterie externe portable UGREEN 25 000 mAh 100 W est au prix de 89,99 € (au lieu de 149,99 €, soit 40 % de remise) et pourrait bien vous être utile si vous vous perdez lors de votre prochaine randonnée en montagne.

La batterie externe sans fil magnétique 10 000 mAh

Placez votre iPhone sur la surface de cette batterie externe, et la puissante attraction magnétique assure que votre téléphone s’enclenche automatiquement sur le power bank sans l’utilisation de câbles. La batterie externe à induction reste solidement attachée au dos de votre iPhone, vous permettant de passer des appels vidéo ou de prendre des selfies sans effort, d’une seule main.

Elle dispose d’une capacité de 10 000 mAh, et peut, par exemple, un iPhone 14 environ 2,3 fois. De plus, elle est compatible avec les derniers modèles de la marque Apple, y compris l’iPhone 15. La batterie portable à induction portable 3-en-1 peut recharger trois appareils simultanément (charge sans fil, port USB C, port USB A). Enfin, avec un poids de seulement 225 g, elle pourra vous suivre dans tous vos déplacements sans vous encombrer. La batterie UGREEN sans fil magnétique 10 000 mAh est au prix de 48,99 € (au lieu de 69,99 €, soit 30 % de remise), une belle occasion de vous équiper d’un modèle plutôt original ! Plus d’informations : ugreen.com.