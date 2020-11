Bon Plan Black Friday : Des clés Windows 10 à seulement 7,40€, c’est du jamais vu !

Dans le monde entier, le dernier vendredi du mois de novembre signifie aujourd’hui : Black Friday ! Et sur GoDeal24.com, c’est aussi le Black Friday sur de nombreux produits Microsoft. Le fameux “Vendredi Noir” pourrait vous faire réaliser de belles économies !

Nous ne savons pas encore combien de temps nous travaillerons à la maison mais une chose est sûre, il faut pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Tant au niveau confort qu’au niveau logiciel ! Si ce n’est déjà fait c’est le moment de réaliser de très belles affaires sur GoDeal24.com. Un logiciel acheté, un logiciel gratuit ! Mais également des offres de -50% sur Windows10 et de -55% sur les autres produits Microsoft !

Offre “1 acheté – 1 Gratuit”

Et non ce n’est pas un fake, GoDeal24.com vous offre la possibilité d’obtenir Windows10 gratuitement si vous achetez MS OFFICE ! Si ce ne sont pas des soldes, nous ne nous y connaissons pas !

Voici les offres disponibles pour l’offre “1 acheté – 1 gratuit” :

Réduction de 50 %

Vous souhaitez simplement acheter Windows10 parce que vous possédez déjà les suites Office, GoDeal24.com vous propose une réduction de 50% sur des tarifs déjà très bas ! Le code de réduction de cette offre : BF50

Réduction de 55% sur le reste des produits

Enfin si aucune des offres précédentes ne vous convient, vous trouverez peut-être votre bonheur dans les offres suivantes… 55% de reduction avec le code : BF55

N’attendez pas trop longtemps pour profiter de ces offres, les stocks sont limités et compte tenu de la forte demande, mieux vaut précommander maintenant pour être sûr de l’obtenir au Black Friday.

Qui est GoDeal24.com ?

GoDeal24.com est un site web international qui vend des jeux et des clés de licence de logiciels authentiques à des clients du monde entier. Ils fournissent une assistance client 24h/24 et 7j/7 pour l’installation et la mise en service. Les clés et logiciels vendus sont tous authentiques.

Des questions ?

Contactez le service client sur service@godeal24.com, une réponse vous sera apportée dans les plus brefs délais !

Au vu des prix pratiqués, c’est vraiment de bonnes affaires qu’il est possible de faire pour le Black Friday sur GoDeal24.com. Ce serait dommage de s’en priver, l’occasion ne se représentera peut-être pas dans un futur proche !

Article partenaire