Bon plan : énormes promotions sur les liseuses Amazon Kindle !

Depuis que la France est de retour en confinement, on essaie tous de s’occuper comme on peut. Eh bien si vous êtes un lecteur assidu, vous serez ravi d’apprendre qu’Amazon a décidé de brader ses liseuses Kindle ! Pour ceux qui n’ont jamais eu le temps de lire, c’est l’occasion de s’y mettre pour passer agréablement le temps, tout en se faisant un « joli cadeau de confinement ».

Les Kindle classique et Oasis à prix bradé !

Depuis quelques jours, Amazon propose une grosse remise de prix sur la Kindle classique et la Kindle Oasis. C’est ainsi que la version 2019 du modèle classique est proposée à 64,99 euros au lieu de 89,99 euros. Si vous optez pour la formule avec offres spéciales, le prix descend à 54,99 euros.

Pour la Kindle Oasis, Amazon brade le prix pour toutes les versions premium de sa liseuse ! Ainsi :

Vous l’aurez compris, c’est une bonne affaire qui vous attend sur Amazon.fr, mais pour une durée limitée seulement. Alors n’attendez plus pour vous offrir une belle liseuse à prix cassé.

Découvrez la fiche technique des deux liseuses

La Kindle classique est dotée d’un écran e-ink de 6 pouces sans reflets et rétroéclairé dont la définition de 167 ppp donne l’agréable illusion de lire sur une page imprimée sur du papier. Sa batterie peut tenir jusqu’à 4 semaines en fonction de la fréquence d’utilisation. La recharge complète de l’appareil prend 4 heures. Enfin, la Kindle classique embarque 4 Go de stockage et vous permet de télécharger directement vos livres depuis le catalogue Kindle grâce à la connectivité WiFi.

En tant que liseuse haut de gamme, la Kindle Oasis est dotée d’un grand écran de 7 pouces avec un revêtement antireflet et une définition de 300 ppp pour un confort de lecture inégalé. Vous pourrez aussi ajuster la température de l’écran, ainsi que l’intensité du rétroéclairage selon vos besoins. Sinon, l’appareil offre une excellente prise en main. Parfaitement étanche, il pourra vous accompagner pendant que vous prenez votre bain, pour un moment détente encore plus agréable.

Pour ce qui est de sa fiche technique, la Kindle Oasis possède une excellente autonomie : sa batterie peut en effet tenir plusieurs semaines sans faillir ! La liseuse se décline en plusieurs versions, avec une capacité de stockage allant de 8 à 32 Go selon vos besoins. Il existe également un modèle 4G qui vous permettra de télécharger des livres lorsque vous ne pouvez pas vous connecter au WiFi.