Bon plan : la tondeuse robot Gardena Sileno Life est à −30 % sur plusieurs boutiques d’e-commerce

Vous en avez assez de transpirer à passer la tondeuse chaque week-end et aimeriez bien que quelqu’un fasse le boulot à votre place ? Mais vous n’avez pas les moyens, ou n’avez pas envie d’embaucher un jardinier, ou encore n’avez plus d’enfants en âge d’être exploités pour tondre la pelouse ? Et si vous optiez pour une tondeuse robot, que vous n’auriez qu’à regarder travailler ? Gardena, l’une des marques spécialisées dans le matériel et les outils de jardin, propose un modèle puissant, intelligent et complètement autonome : le Sileno Life 750. Découvrez cette étonnante machine qui va rendre votre pelouse impeccable sans que vous leviez le petit doigt. C’est parti.

Présentation du robot tondeuse Sileno Life 750 de Gardena

Le robot tondeuse Sileno Life 750 est spécialement conçu pour les jardins d’une surface conseillée de 750 m², même avec une pente maximale de 35 %. Ce modèle est adapté aux terrains avec des pentes et des obstacles. Doté d’un système de tonte aléatoire, il est capable de s’adapter aux jardins comportant des obstacles tels que des arbres ou des massifs de fleurs. Avec une largeur de coupe de 16 cm, il assure une tonte précise et efficace. L’alarme sonore intégrée permet d’être informé lorsque le robot fonctionne. La programmation est également possible, offrant ainsi la flexibilité de définir les heures de tonte selon vos préférences.

Le verrouillage par code PIN assure la sécurité de l’appareil. La délimitation de la tonte se fait par un câble enterré. Niveau sonore, le robot émet une pression acoustique de 60 dB. Avec des dimensions de 40 cm de largeur et 24 cm de hauteur, il est compact et facile à manœuvrer. Les pièces détachées sont disponibles pendant une période de sept ans après l’achat de la dernière unité vendue, assurant ainsi une bonne disponibilité pour l’entretien. Le poids du produit sans l’emballage est de 13,16 kg.

Quels sont les points forts de ce robot tondeuse ?

La tondeuse robot Sileno Life garantit une solution entièrement autonome pour obtenir une pelouse impeccable. Avec sa coupe aléatoire et ses capteurs de collision, de soulèvement et d’nclinaison, aucun coin de votre jardin ne sera négligé. Même sur les terrains difficiles, cette tondeuse est capable d’arpenter des pentes allant jusqu’à 35 %. Finie la corvée de ramassage de l’herbe coupée, grâce à la fonction « mulching ». L’herbe est utilisée comme engrais naturel pour fertiliser votre pelouse. L’appareil intègre aussi des technologies exclusives comme le système SensorCut qui assure une tonte aléatoire, laissant votre pelouse uniforme, sans traces ni lignes visibles. Avec la fonction SensorControl, la hauteur de l’herbe est automatiquement détectée et la tonte est ajustée en conséquence.

La fonction SpotCut permet une coupe intensive dans les zones où l’herbe est particulièrement haute. De plus, grâce à la fonction CorridorCut et à sa roue arrière pivotante, le robot peut tondre même dans les passages étroits jusqu’à 60 cm de largeur. Enfin, ce dispositif optimise toutes vos tontes et se veut silencieux avec un niveau sonore de seulement 57 dB(A). Il peut tondre sous la pluie et dispose de capteurs de gel pour protéger votre pelouse. Vous pouvez le contrôler et le programmer via une application dédiée avec un assistant de programmation intuitif.

Quelles sont les précautions à prendre avec un robot tondeuse ?

Ces machines sont souvent au centre de certaines controverses, car elles peuvent représenter un danger pour la biodiversité. En effet, de nombreux petits rongeurs et hérissons aiment investir votre gazon au petit matin. Les robots tondeuses, évidemment, ignorent la différence entre un caillou et un hérisson, qui peut être blessé ou tué par votre tondeuse robot. Les hérissons sont généralement actifs la nuit et se reposent pendant la journée. Il est donc préférable de programmer le robot tondeuse pour fonctionner durant la journée lorsque les hérissons sont moins actifs. De plus, avant de lancer votre appareil, assurez-vous de vérifier visuellement la présence de hérissons dans votre jardin. En prenant ces précautions et en étant conscient de la présence de ces derniers dans votre cour, vous pouvez utiliser votre robot tondeuse de manière responsable et contribuer à préserver ces précieux animaux.

Où acheter la tondeuse robot Gardena Sileno Life ?

La tondeuse robot Gardena Sileno Life est disponible de 969,99 € à 1 124,99 € au lieu de 1 583 € :

Sur Cdiscount à 969,99 €.

à 969,99 €. Sur Castorama à 999 €.

à 999 €. Sur Leroy Merlin à 1 093 €.

à 1 093 €. Sur Amazon à 1 124,99 €.