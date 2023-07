Bon plan : l’aspirateur balai Ultenic FS1 (à vidange automatique) est à moins 25 % sur ce marketplace

Vous attendez peut-être avec impatience les Prime Day sur Amazon ? Ces deux jours, les 11 et 12 juillet cette année, seront l’occasion de faire des affaires de folie. Deux jours de soldes monstres pendant la période officielle des soldes en France. Ultenic fait encore plus fort, en commençant le Prime Day un peu avant l’heure ! En effet, dès aujourd’hui l’aspirateur balai sans fil FS1 bénéficie d’une réduction exclusive de 25 %, un aspirateur testé par notre équipe et noté 4/5. Une bonne affaire à faire évidemment, mais avant cela, découvrez ses performances et les raisons qui font que vous ne pourrez plus vous en passer ! C’est parti.

Focus sur la promotion

À partir d’aujourd’hui, et, jusqu’au 14 juillet inclus, l’aspirateur balai sans fil FS1 est au prix de 299,99 € au lieu de 399,99 € soit une réduction de 25 % ou 100 €. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il vous suffit d’entre le code promo exclusif suivant : PDFS1NEO. Pensez à vérifier que le vendeur soit bien Ultenic Global sinon, cela ne fonctionnera pas. Acheter l’aspirateur balai FS1 sur Amazon.

Les points forts de l’aspirateur balai Ultenic FS1

Le nouvel aspirateur Ultenic FS1 est un choix idéal pour tous vos besoins de nettoyage. Avec sa couleur élégante en noir, il apporte une touche de sophistication à votre intérieur. Doté de dimensions de 113,8 × 27,3 × 28,4 cm et pesant 7 kg, cet aspirateur est compact et facile à manœuvrer. Sa capacité de 660 millilitres vous permet de nettoyer de grandes surfaces sans avoir à le vider fréquemment. Avec une puissance de 450 watts et une tension de 28 volts, l’Ultenic FS1 offre une performance de nettoyage exceptionnelle. Il est classé A en termes de performance de nettoyage pour les tapis et les sols, ainsi que pour l’émission de poussière.

Malgré sa puissance, il fonctionne silencieusement avec un niveau sonore de 78 dB. Grâce à sa batterie amovible, vous bénéficiez d’une autonomie allant jusqu’à une heure. L’aspirateur est équipé de nombreuses fonctionnalités pratiques, notamment une détection de tapis, une filtration à 5 couches avec lampes UV, un sac de 3 litres, un tube télescopique et une tête de brosse à 180° avec LED qui éclaire les zones d’ombre. De plus, il est sans fil et multifonctionnel, et il est livré avec une station de nettoyage. Enfin, il se dote d’un écran tactile à touche, le rendant commode à utiliser pour les personnes de tous âges.

Je profite de l’offre sur Amazon

Toutes les caractéristiques techniques :

Marque : ‎Ultenic

Modèle : ‎FS1

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎113,8 × 27,3 × 28,4 cm

Poids : 7 kg

Capacité : 660 ml

Puissance : 450 W / 30 Kpa

Voltage : 28 V

Classe de performance de nettoyage de tapis : ‎A

Classe de performance de nettoyage de sol : ‎A

Classe d’émission de poussière : ‎A

Niveau sonore : 78 dB

Autonomie : 1 heure

4 Vitesses & Détection Tapis

Filtration à 5 Couches & Lampes UV

Aspirateur avec Sac 3 L & Tube Télescopique & Tête de Brosse 180° avec LED

Batterie Amovible

Station de Nettoyage

Disponibilité des pièces détachées : 5 ans

Pourquoi choisir un aspirateur balai ?

Je profite de l’offre sur Amazon

Les aspirateurs sans fil offrent de nombreux avantages pratiques et fonctionnels. Tout d’abord, leur maniabilité est un atout majeur. Ils sont légers, faciles à manipuler et intuitifs. Étant dépourvus de fil électrique, ils offrent une liberté de mouvement totale dans la pièce à nettoyer, sans être limités par la longueur du cordon. De plus, les aspirateurs sans fil sont compacts et prennent peu de place. Ils peuvent facilement être rangés discrètement dans un coin ou dans un placard. Enfin, les aspirateurs sans fil sont polyvalents grâce à leurs accessoires. Ils sont souvent équipés de différentes têtes et brosses qui permettent de nettoyer aisément diverses surfaces telles que les sols durs, les tapis et les meubles.