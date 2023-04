Ultenic FS1 : test et prise en main de l’aspirateur sans fil à vidage automatique

Le ménage de printemps, c’est en ce moment ! Les beaux jours donnent à certains l’envie de tout nettoyer dans la maison. Toutefois, pour un nettoyage digne de ce nom, il faut du matériel performant et facile à utiliser de préférence. Le nouveau modèle d’aspirateur balai sans fil à vidange automatique Ulténic FS1 répond justement à ces problématiques. Simple à utiliser, mais aussi simple à recharger et à ranger, il se dote même d’une fonction de vidage automatique, hyper pratique.

L’Ultenic FS1 pour quels types de nettoyage ?

Grâce à une puissance d’aspiration de 450 W / 30 kPa, il est capable d’aspirer tous les types de sols, avec une aspiration maximale et une puissance qui vont vous surprendre. Le mode Turbo qui s’affichera sur l’écran LED de contrôle vous permettra aussi d’aspirer les poils d’animaux, ainsi que tous les débris qui seront sur votre chemin. Sur l’écran LED, vous pourrez vérifier l’autonomie, le mode, le type de brosse ou encore être informé du nettoyage du filtre et de tout dysfonctionnement.

Le nettoyage et le vidage de l’aspirateur Ultenic FS1 sont aussi simplifiés au maximum : vous le rangez sur sa base. Il se vide tout seul dans le bac à poussière de la station de charge. Le sac à poussière est de 3 l, tandis que les filtres retiennent 99,9 % des bactéries grâce à des lampes UV intégrée.

Les filtres et la technologie de l’Ultenic FS1

Le filtre HEPA de cet aspirateur dispose de cinq couches de filtration. Il se dote d’un cyclone principal et d’un filtre à grille métallique pour les grosses particules. Le système de filtration permet de réduire les allergènes liés aux poils d’animaux de 99,9 %, l’air expulsé est donc purifié. Il s’équipe d’une technologie Auto-Boost. Ce qui implique qu’il ajuste automatiquement sa puissance pour les tapis, afin d’éliminer les débris incrustés ou la saleté. Cette technologie lui permet d’aspirer en profondeur tous les tapis et moquettes, même ceux dits à poils longs.

Autonomie et accessoires de l’aspirateur balai Ultenic FS1

Au niveau de l’autonomie, le fabricant annonce une aspiration d’une heure en continu. Avec une seconde batterie, ce sont ainsi deux heures d’aspiration qui s’offriront à vous. Le tuyau télescopique dispose de trois niveaux de réglage, lui permettant de s’adapter à toutes les morphologies. Sur la brosse pivotante, vous disposerez de lumières LED afin d’illuminer les zones sombres telles que les dessous de tables et de meubles. Enfin, le sac à poussière contient des lampes UV qui permettent de garder l’aspirateur propre et hygiénique, tout en réduisant les mauvaises odeurs.

Déballage et montage

L’aspirateur est livré dans un double carton. Chaque pièce est parfaitement emballée et protégée individuellement. On retrouve de nombreux accessoires comme deux sacs supplémentaires pour la base, une notice de démarrage rapide, des filtres de rechanges, une brosse et une tête d’aspiration plate. Le montage s’effectue en quelques minutes seulement. Il suffit d’alimenter la base avec le cordon, assembler la tête de l’aspirateur au tube, lui-même relié à la pièce maitresse de l’aspirateur. Pour terminer, il suffit de clipser la batterie sur l’aspirateur et c’est terminé.

Prise en main

L’aspirateur est léger et maniable. Le bouton d’alimentation se trouve sur la partie avant de l’aspirateur, mais toutes les commandes se situent au niveau de la poignée. Nous l’avons testé sur du carrelage, du parquet et également un tapis. L’aspirateur vient à bout facilement de tous les déchets que nous avons placés sur sa route (sable, poussière, poils de chien.) Aucune saleté ne lui résiste. La tête d’aspiration est équipée d’un petit éclairage LED très pratique pour nettoyer les endroits les plus sombres de la maison.

Sur les sols durs le niveau 1 de l’aspiration est largement suffisant, pour les tapis le mode turbo a été nécessaire pour le nettoyer en profondeur. Une fois terminé, on repose l’aspirateur sur sa base pour que ce dernier se recharge. Il n’est pas nécessaire d’insérer la batterie dans le second emplacement.

La trappe du réservoir à poussière s’ouvre automatiquement et une simple pression sur un bouton pendant 15 s permet de transférer tout son contenu dans la base, elle-même équipée d’un sac d’aspirateurs. Ce dernier peinera légèrement avec les longs poils d’animaux, mais il est vrai, que nous n’avons pas été tendre avec lui pour ce test.

Caractéristiques techniques

Marque : Ultenic

Modèle : FS1 / Aspirateur-Balai Sans Fil À Vidange Automatique

Couleur : Violet

Type de batterie : Batterie Lithium-Ion de 2500 mAh

Accessoires fournis : Filtre HEPA / Tête de moteur / Bac à poussières / Tube d’extension / Base de vidage / Brosse rotative / Brosse de nettoyage / Sacs à poussière / Brosse Ronde / Brosse suceur fente / Manuel d’utilisation.

Connecté : Oui

Puissance : 450 W

Poids : 6,9 kg

Nombre de vitesses : 3

Temps de chargement : 120 min

Type de brosse aspirateur / nettoyeur

Brosses multi-usages

Gamme d’aspirateur : Multi Clean

Filtres aspirateurs : Haute performance

Type de support : Posable

Usage aspirateur : Sol, surfaces et plafond

Autonomie maximale : 60 min

Conclusion

L’aspirateur Ultenic FS1 est un produit innovant à plusieurs égards. Son système de vidange est très commode et évite de mettre les mains dans la poussière à chaque passage d’aspirateur. La contrepartie est le retour d’un consommable que l’on aurait souhaité ne jamais revoir, le sac d’aspirateurs. L’aspirateur est puissant, maniable et l’autonomie est très correcte, tout ce que l’on demande à un aspirateur. L’éclairage LED est un vrai plus et l’on se demande encore pourquoi ils ne sont pas d’origine sur tous les derniers modèles d’appareils. Le système de montage par clip est également un petit plus très pratique.

L’aspirateur arbore un beau design, mais l’ensemble semblera un peu encombrant dans un petit appartement. Une autre contrepartie inhérente à son mode de vidange automatique. L’absence d’emplacement sur la base pour ranger les accessoires manque un peu, mais ce n’est absolument pas rédhibitoire. Pour le prix, vous devrez débourser 299,99 € pour acquérir ce petit bijou sur Amazon, pensez à cocher le bon de 15 % de réduction et ajoutez le code promotionnel : FS1NEOZONE (valable jusqu’au 9 mai).

Les plus

Un système innovant de vidange automatique

Un moteur puissant

Très maniable

Un éclairage de la tête d’aspiration

Un bon rapport qualité / prix

Les moins

Une base un peu encombrante

Pas de rangement pour les accessoires.

Le retour des sacs d’aspirateurs pour la base