Bon plan : le ventilateur de poêle à bois autoalimenté Jokben est à moins 30 % sur ce marketplace

Il existe plusieurs façons de maintenir et d’augmenter l’efficacité de votre poêle à bois ou à granulés. On vous recommande notamment de nettoyer régulièrement ses différents composants (conduit, chambre de combustion, creuset, etc.). Il est aussi primordial d’utiliser des combustibles d’excellente qualité. Outre cela, nous vous conseillons d’installer le meilleur ventilateur de poêle, cela permet une dispersion plus homogène de la chaleur dans votre intérieur. D’ailleurs, l’usage de ce dispositif innovant réduira de 30 % votre consommation de combustible. Pour accéder à tous ces bénéfices, achetez dès maintenant sur Amazon le modèle autoalimenté et à quatre pales de la marque Jokben.

Une meilleure diffusion de la chaleur dans la maison

Ce modèle comprend une hélice à quatre pales qui procure un débit d’air largement suffisant pour mieux répartir la chaleur dans une pièce. En l’absence de ce dispositif, l’air chaud a tendance à s’élever et à se fixer directement dans le haut de l’appareil de chauffage ainsi que sur le conduit. Il monte naturellement au plafond avant de pouvoir chauffer lentement la partie inférieure de la pièce. De ce fait, vous ne profitez pas pleinement de la chaleur produite par le feu. En revanche, avec ce petit ventilateur, l’air chaud est soufflé plus uniformément (à l’horizontal) pour couvrir plus rapidement l’ensemble de votre pièce. Vous pouvez ainsi apprécier des moments doux et chaleureux dans votre salon, à l’abri du froid.

Une installation facile de ce dispositif autoalimenté

L’un des principaux avantages de ce ventilateur est son mode d’alimentation. En effet, ce modèle ne requiert ni batterie ni raccordement au système électrique de la maison pour fonctionner. C’est un équipement autonome et prêt à l’emploi. Il suffit de l’attacher au conduit de fumée de votre poêle à l’aide du support de fixation fourni. Une fois installé, ce dispositif capte la chaleur de la surface du conduit qui sert à l’autoalimenter. De plus, il est ainsi activé automatiquement dès que la température du poêle s’élève à 50 °C (soit cinq minutes seulement après l’allumage de l’appareil de chauffage). Il ne s’arrête que lorsque cette température tombe sous les 50 °C. Autrement dit, ce gadget fonctionne comme un module thermoélectrique qui convertit la chaleur en électricité. Cela lui permet d’utiliser sa propre production électrique pour faire tourner son hélice.

Une utilisation confortable et silencieuse

Comme nous venons de voir ci-dessus, ce ventilateur de poêle à prix réduits ne demande aucune manipulation complexe lors son utilisation. Avec sa forme compacte et son design sobre, ce modèle de couleur noire se fonde parfaitement dans tous les intérieurs. Il est peu encombrant grâce à ses petites dimensions (14,78 × 11,79 × 16,18 cm). Il ne nécessite aucun entretien spécifique tout au long de la période de chauffe. De plus, son hélice à quatre pales tourne silencieusement. Ainsi, vous ne ressentirez que la chaleur rayonnante qu’il diffuse (sans aucune gêne auditive derrière).

Quelques précautions d’usage à considérer

Le modèle Jokben est fabriqué avec des matériaux résistants aux températures élevées. Néanmoins, il convient de respecter la température de fonctionnement jusqu’à environ 300 °C. Une chaleur excessive risque de l’endommager. Nous vous recommandons donc de surveiller la température de votre appareil de chauffage. Évitez de recharger le foyer avec une quantité de bois ou de granulés trop importante. Retrouvez ce ventilateur alimenté par la chaleur du poêle à bois sur Amazon actuellement disponible à un prix cassé (−30 %). Profitez-en !