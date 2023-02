Poêle à bois : l’invention d’un ventilateur (autoalimenté) à double hélice pour améliorer la diffusion de chaleur

Pour l’hiver 2022-2023, certains ménages ont choisi de remplacer leur ancien appareil de chauffage électrique ou au gaz par un poêle à bois dans le but de réduire leur facture d’énergie. Cependant, tout comme le prix de l’électricité et du gaz, ceux du bois ont aussi grimpé ces derniers mois. De ce fait, les dépenses de chauffage de ces ménages restent élevées. Afin d’y remédier, il est tout de même possible de réaliser des économies de consommable grâce à certaines astuces, dont l’installation d’un ventilateur de poêle. Nous vous proposons notamment de poser un modèle avec deux ventilateurs si la pièce à chauffer est spacieuse.

Comment fonctionne le double ventilateur de poêle à bois ?

Un double ventilateur procure un excellent débit d’air allant de 350 à 380 CFM. Ce dispositif permet de répartir plus efficacement la chaleur dans un espace et d’augmenter plus rapidement la température intérieure. C’est un module thermoélectrique (Peltier) qui est autoalimenté par la chaleur dégagée par l’appareil de chauffage. Il se met en marche dès que la température de la surface du poêle atteint les 55 °C. Respectueux de l’environnement et autonome, ce ventilateur peut transformer la chaleur en électricité pour alimenter les deux ventilateurs. Aucune pile ni batterie n’est donc nécessaire.

Quels sont ses principaux avantages ?

Le ventilateur de poêle avec deux hélices est plus performant qu’un modèle classique. De plus, il affiche un niveau de bruit inférieur à 25 dB. Ce dispositif ne génère aucune nuisance sonore même s’il tourne à grande vitesse. Il a également la qualité de posséder une longue durée de vie grâce à sa conception de qualité. Sa base et ses pales sont fabriquées en aluminium anodisé, un matériau qui garantit une meilleure résistance à la corrosion. Cet équipement supporte d’ailleurs des températures élevées (jusqu’à 350 °C). Mais la température de fonctionnement recommandée est de 200 à 300 °C. En cas de surchauffe, le dispositif de protection fourni permet d’éviter la défaillance du moteur ou du générateur thermoélectrique.

Permet-il vraiment d’économiser du combustible ?

Si le poêle à pellets ou à bois fonctionne sans ventilateur, l’air chaud monte et se dirige naturellement dans les parties hautes de la pièce. Il stagne à un seul endroit, ce qui ralentit le chauffage d’une pièce de vie. Cela crée d’ailleurs des points chauds/froids dans la maison. On doit ainsi brûler une quantité de bois plus importante pour pouvoir atteindre le niveau de chauffe souhaité. En revanche, en utilisant un ventilateur, l’air chaud est poussé plus uniformément.

Promo Meilleure Vente n° 1 Ventilateur de poêle alimenté par la chaleur avec 2 moteurs, plus grand débit d'air d'environ 360 CFM, pour poêle à bois ou bûches, idéal pour une grande pièce Plus grand débit d'air : il y a deux moteurs et 6 pales conçus pour ce ventilateur de poêle, ce qui fait que le ventilateur délivre un très large courant thermique, de sorte qu'il disperse la...

La chaleur se diffuse de manière homogène dans la pièce. L’espace se chauffe donc rapidement, ce qui permet de consommer moins de combustible (- 30 %). Outre cela, le ventilateur d’un poêle à bois joue le rôle de régulateur de température à l’intérieur d’une pièce. Son arrêt s’effectue automatiquement lorsque la température de l’appareil redescend à moins de 55 °C. Ce modèle de double ventilateur Voda est disponible à 52,89 € sur Amazon.