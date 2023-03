Bon plan : les stations électriques solaires Bluetti sont à prix cassés sur Geekmaxi

Le printemps va revenir, et avec lui, le soleil, si tout va bien. Exploiter ce soleil qui peut vous permettre de produire de l’électricité peut être une bonne option, les augmentations de l’énergie nous orientent vers des solutions plus économiques, mais également, plus écologiques. Les petites stations solaires portables s’imposent progressivement comme des alternatives aux panneaux solaires de toit, même si, elles n’ont évidemment pas les mêmes puissances, ni les mêmes fonctionnalités. Concernant les stations solaires portables, plug & play, donc prêtes à brancher, le site GEEKMAXI vous propose quelques réductions intéressantes, sur la marque BLUETTI, une marque phare dans ce domaine. Des réductions, mais aussi une expédition sous 24 heures, deux ans de garantie, une livraison sur l’Europe entière, sans aucun droit de douanes. Quatre petites stations solaires portables à découvrir sans plus attendre.

Comment profiter des réductions :

Toutes les offres listées ci-dessous bénéficient de coupons de réduction (utilisable 2 fois) de 30, 50 et 100 €. Voici comment en bénéficier. Il est également possible de bénéficier d’une réduction de 4 % sur tout le site en s’abonnant à la newsletter et de 2 % sur tout le site en se créant un compte.

Connectez-vous pour obtenir le coupon Les coupons sont actualisés à 00:00 (UTC+1) Chaque code de coupon peut être utilisé deux fois Consulter les coupons sous « Mon compte »

Je profite de l’offre sur Bluetti

La centrale électrique portable Bluetti EB240 2400 Wh/1000 W

Cette petite station solaire portable se présente comme une « valise solaire », et se trouve ainsi être très facile à transporter et à stocker, par ses petites dimensions. Grâce à une batterie puissante de 2400 Wh/1000 W, elle s’imposera partout où vous aurez besoin de courant. En camping, dans un abri de jardin, ou sur votre balcon, pour vous fournir de l’électricité gratuite. Conçue pour une alimentation de secours en cas de panne de courant, ou pour électrifier un van en camping, elle offre de larges possibilités au niveau des branchements. Vous pourrez recharger toutes sortes d’appareils via prise USB-A, USB-C, allume-cigare, etc.

Elle dispose de port d’alimentation USB-C PD 45 W et MPPT intégré, d’une batterie au lithium LG ultra-sécurisée (cellule de batterie NCM Chemistry) et d’un contrôleur de refroidissement intelligent. Le MPPT préinstallé dans la centrale solaire portable EB240 permet une vitesse de charge jusqu’à 40 % plus rapide à partir des panneaux solaires. Avec une puissance d’entrée maximale de 500 W, il peut entièrement être rechargé par 2 panneaux solaires Sp200 200 W en 9 à 9,5 heures. (OCV 16 V-68 V, panneau solaire SP200 non inclus), le contrôleur MPPT préinstallé permet une vitesse de recharge 40% plus rapide. Vous pourrez alimenter jusqu’à 8 appareils simultanément avec trois méthodes de charges possibles : panneau solaire, prise murale AC 200 W, générateur.

Les caractéristiques techniques de la Bluetti EB240

Modèle : BLUETTI EP240

Taille : 371.5 × 165.4 × 364,7 mm

Poids : 18 kg

Batterie : 2 400 watts

Puissance : 1 000 watts (1200 en pic), si la charge dépasse 1200 W, EB240 s’éteint pour une protection contre les surcharges.

Mode de charge : Secteur ou solaire

Prises Secteur : 2

Prise USB-A : 4 x USB 5 V/3 A

Prise USB-C : PD 45 W

Prise Allume-Cigare : Oui

Charge QI : Non

Temps de charge secteur : 9 h

Type de batterie : Li FePO4

Nombre de cycle : > 2000

Je profite de l’offre sur Bluetti

Le générateur solaire Bluetti EB70 716WH/1000 W

Ce petit générateur solaire se destine plutôt au camping, mais peut également pallier une coupure de courant, avec une capacité de 716 Wh et une puissance nominale de 1000 W. Elle peut, par exemple, autoriser le branchement d’un mini-réfrigérateur, ou d’un ordinateur portable. Bien entendu, la puissance de l’appareil branché doit être inférieure à 1 000 W (ou 1 400 en crête). Sa batterie, une Li FePO4 intégrée, lui confère une structure stable et sûre, grâce à ses caractéristiques chimiques. Une batterie longue durée, qui permet allègrement d’assurer 2500 cycles de charge au minimum. Au-delà des 2500 charges, sa capacité atteindra malgré tout, les 80 %.

Grâce à son système de gestion innovant, la batterie BMS peut arrêter la charge en cas de surtensions, surchauffes ou courts-circuits. Le générateur a également la possibilité de charger plusieurs appareils simultanément. Le taux de recharge solaire est garanti par la technologie MPPT, une entrée maximale de 200 W qui lui permet d’être rechargée en 4 à 5 heures avec des panneaux solaires (OCV 12-28 V, 200 W). Le panneau solaire est vendu séparément, mais elle peut aussi être rechargée via une prise domestique classique en quatre heures environ ou sur une prise allume-cigare, en 7 heures environ.

Les caractéristiques techniques du générateur solaire Bluetti EB70 716WH/1000 W

Capacité : 716 Wh

Batterie : Li FePO4

Cycle de vie : + de 2500 charges

Système de gestion : BMS, Protection contre les surtensions, et contre les courts-circuits

Ports de sorties : 2 sorties CA : 220-240 v, 700 W, 2 sorties USB-A: 5 V,3 A, 1 port allume-cigare 12 V,10 A, 2 sorties CC 12 V, 10 A, 5,5 mm x 2,1 mm, 2 sorties PD type-c: 100 W

Un chargeur sans fil : 15 W

Un éclairage LED : plein lumineux /demi lumineux /Mode Flash SOS

Entrée : 12 V ~ 28 V, 200 W Max

Je profite de l’offre sur Bluetti

La centrale solaire portable extensible Bluetti AC200MAX 2048 Wh/2200 W

Cette station AC200MAX est un petit concentré de puissance et de technologies. Elle se dote d’une puissante batterie Li FePO4 de 2 048 Wh et d’un onduleur à onde sinusoïdale pure 2,200 W. C’est une véritable centrale électrique mobile pour la maison ou le plein-air. Avec elle, vous ne devriez plus jamais manquer de « courant », et pouvoir brancher de nombreux appareils simultanément. En ajoutant l’extension B300, vous disposerez d’une capacité totale de 8192 Wh.

La station autorise jusqu’à 900 W d’entrée solaire et 500 W via l’adaptateur, elle peut également être rechargée via une prise domestique, ou via des panneaux solaires simultanément, en moins de deux heures. Toujours prête la centrale AC200MAX. Elle peut par ailleurs prendre un module via son port d’entrée solaire, grâce à un câble convertisseur, pour encore plus de capacité. Normalement, vous devriez pouvoir brancher tout ce dont vous aurez besoin, puisqu’elle dispose de 16 prises différentes.

Je profite de l’offre sur Bluetti

Les caractéristiques techniques de la centrale solaire portable extensible Bluetti AC200MAX 2048 Wh/2200 W

Modèle : AC200

Capacité : 2,048 Wh (51.2 V, 40 Ah)

Type de batterie : Li FePO4 (Lithium Fer Phosphate)

Durée de vie : Plus de 3 500 cycles à 80 % de la capacité d’origine

Durée de vie en rayon : Recharge à 80% tous les 3-6

Système de gestion : Contrôleur MPPT, BMS, etc :

Sorties : 4 × 120 V/20 A ; 1 × 120 V/30 A NEMA TT-30 ; 2200 W au total

Type d’onduleur : Onde sinusoïdale pure

Puissance de surtension : 4800 W

Ports : 1 x USB-C 100 W, 2 x USB-A, 2 × 18 W USB-A12V DC, 1 × 12 V/30 A (prise RV), 1 × 12 V/10 A (prise voiture), 2 × 12 V/10 A DC 5521 (prise 5.5mm)

Le combo Bluetti AC300 + B300 Li FePO4

La station de charge AC300 est un incontournable dans sa catégorie. 100 % modulaire, il est possible de lui ajouter 4 modules de batterie B300 (3 072 Wh par pack) par unité, ce qui lui confère une puissance totale de 12 288 Wh. Avec la station, et ses batteries supplémentaires, autant vous dire que vous pourrez bénéficier de courant électrique en toutes circonstances, et pendant quelques heures. Côté entrée solaire, elle se dote d’une entrée inégalée de 2400 W. Quant au module de batterie piloté par le contrôleur MPPT avancé PowerOak Bluetti, il se recharge en 1.30 h seulement, et uniquement avec le soleil.

Côté onduleur, c’est un modèle à onde sinusoïdale pure de 3 000 W qui peut ajuster le taux de charge AC sans que vous ayez besoin d’un bloc d’alimentation. Un câble de charge suffira, mais il peut aussi être rechargé de 1 800 W à 3 000 W via des prises murales. Le taux d’entrée est tout simplement fulgurant avec 5 400 W, en branchant la prise et les panneaux solaires. Le fabricant précise sur ce point que le « taux d’entrée de 5 400 W combine 2 400 W solaires et 3 000 W CA, ce qui nécessite au moins deux packs B300. Ou le débit d’entrée serait limité à 3 000 W avec un seul B300 ». Ce combo AC300 + B300 peut également alimenter votre réseau domestique grâce au système PowerOak Bluetti Smart Home Panel, une manière de pallier les pannes éventuelles et de faire des économies d’énergie.

Les caractéristiques techniques du combo Bluetti AC300 + B300 LiFePO4

Capacité : fonctionne avec les B300, démarre à 3 072 Wh

Batterie : lithium, fer phosphate (LiFePO4)

Cycle de vie : + de 3500 charges jusqu’à 80% et + de 6000 charges à 50%

Système de gestion : BMS, protection contre les surtensions, et contre les courts-circuits

Ports : Sortie CA : 230 V, 50 Hz, 3 000 W (6 000 W crête) / Sorties USB : 2 × 5 V/3 A USA-A, 2 × 18 W USB-A 18 W, 1 × 100 W USB-C. Sortie CC : 1 x port RV, 1 × 24 V/10 A allume-cigare.

Port de charge sans fil: 2 blocs de charge sans fil de 15 W

Entrée CA : 3 000 W max.

Entrée solaire 2400 W (12-150 V) : max. 12 A

CA + entrée solaire : 5 400 W max. (Nécessite au moins deux B300)

Accessoire en option : Panneau solaire Bluetti SP200

Je profite de l’offre sur Bluetti